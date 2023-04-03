Гіпертонія або ж артеріальна гіпертензія – поширене захворювання серцево-судинної системи. Проявляється систематичним підвищенням артеріального тиску (тиску крові в артеріях).
Це може спричинити серйозні захворювання: інсульт, інфаркт, хронічна серцева недостатність тощо.
Підвищеним вважається тиск, який має значення більше за 130/90. Тому краще за все – звернутися до лікаря або ж викликати швидку.
Дізнатися, який у вас тиск, можна за допомогою тонометра. Ознаками високого тиску можуть бути такі симптоми:
- головний біль
- нудота
- запаморочення
- слабкість
- біль у серці та грудях
Як знизити тиск – поради лікаря
Дихальна вправа
- Займіть зручне положення.
- Закрийте очі.
- Рахуючи до п’яти, робіть глибокий вдих животом.
- Затримайте дихання на 8-10 сек.
- Зробіть видих, також рахуючи до п’яти.
- Виконуйте вправу протягом 3-5 хв.
Прохолодний душ
При підвищенні артеріального тиску прийміть прохолодний душ або ванну. Таким чином, сповільниться пульс і опуститься тиск.
Компрес із водою
Прикладіть прохолодний компрес із водою до голови на декілька хвилин.
Трав’яний чай
Додайте до раціону трав’яний чай. Чудово підійде зелений чай, меліса і м’ята.
Також при гіпертонічній хворобі сімейний лікар Анастасія Брухнова радить дотримуватись наступних рекомендацій:
- Контроль фізичних і психоемоційних навантажень.
- Прогулянки на свіжому повітрі.
- Зміна раціону харчування (зменшити кількість жирної, смаженої та гострої їжі).
- Виконувати спеціальні техніки медитації та релаксації для заспокоєння нервової системи.
- Щоденний контроль тиску та пульсу, незалежно від загального стану.
- Регулярний прийом лікарських засобів (призначених виключно лікарем).
- Щорічний чек-ап організму (ЕКГ, аналізи, консультація сімейного лікаря, кардіолога тощо).
- Повноцінний сон.