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Як швидко знизити тиск в домашніх умовах: прості способи від лікаря

3 Квітня 2023, 18:52
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Як знизити тиск
Джерело: Unsplash

Гіпертонія або ж артеріальна гіпертензія – поширене захворювання серцево-судинної системи. Проявляється систематичним підвищенням артеріального тиску (тиску крові в артеріях).

Це може спричинити серйозні захворювання: інсульт, інфаркт, хронічна серцева недостатність тощо.

Підвищеним вважається тиск, який має значення більше за 130/90. Тому краще за все – звернутися до лікаря або ж викликати швидку.

Зараз дивляться

Дізнатися, який у вас тиск, можна за допомогою тонометра. Ознаками високого тиску можуть бути такі симптоми:

  • головний біль
  • нудота
  • запаморочення
  • слабкість
  • біль у серці та грудях

Як знизити тиск – поради лікаря

Дихальна вправа

  1. Займіть зручне положення.
  2. Закрийте очі.
  3. Рахуючи до п’яти, робіть глибокий вдих животом.
  4. Затримайте дихання на 8-10 сек.
  5. Зробіть видих, також рахуючи до п’яти.
  6. Виконуйте вправу протягом 3-5 хв.

Прохолодний душ

При підвищенні артеріального тиску прийміть прохолодний душ або ванну. Таким чином, сповільниться пульс і опуститься тиск.

Компрес із водою

Прикладіть прохолодний компрес із водою до голови на декілька хвилин.

Трав’яний чай

Додайте до раціону трав’яний чай. Чудово підійде зелений чай, меліса і м’ята.

Також при гіпертонічній хворобі сімейний лікар Анастасія Брухнова радить дотримуватись наступних рекомендацій:

  • Контроль фізичних і психоемоційних навантажень.
  • Прогулянки на свіжому повітрі.
  • Зміна раціону харчування (зменшити кількість жирної, смаженої та гострої їжі).
  • Виконувати спеціальні техніки медитації та релаксації для заспокоєння нервової системи.
  • Щоденний контроль тиску та пульсу, незалежно від загального стану.
  • Регулярний прийом лікарських засобів (призначених виключно лікарем).
  • Щорічний чек-ап організму (ЕКГ, аналізи, консультація сімейного лікаря, кардіолога тощо).
  • Повноцінний сон.
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