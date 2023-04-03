Гіпертонія або ж артеріальна гіпертензія – поширене захворювання серцево-судинної системи. Проявляється систематичним підвищенням артеріального тиску (тиску крові в артеріях).

Це може спричинити серйозні захворювання: інсульт, інфаркт, хронічна серцева недостатність тощо.

Підвищеним вважається тиск, який має значення більше за 130/90. Тому краще за все – звернутися до лікаря або ж викликати швидку.

Зараз дивляться

Дізнатися, який у вас тиск, можна за допомогою тонометра. Ознаками високого тиску можуть бути такі симптоми:

головний біль

нудота

запаморочення

слабкість

біль у серці та грудях

Як знизити тиск – поради лікаря

Дихальна вправа

Займіть зручне положення. Закрийте очі. Рахуючи до п’яти, робіть глибокий вдих животом. Затримайте дихання на 8-10 сек. Зробіть видих, також рахуючи до п’яти. Виконуйте вправу протягом 3-5 хв.

Прохолодний душ

При підвищенні артеріального тиску прийміть прохолодний душ або ванну. Таким чином, сповільниться пульс і опуститься тиск.

Компрес із водою

Прикладіть прохолодний компрес із водою до голови на декілька хвилин.

Трав’яний чай

Додайте до раціону трав’яний чай. Чудово підійде зелений чай, меліса і м’ята.

Також при гіпертонічній хворобі сімейний лікар Анастасія Брухнова радить дотримуватись наступних рекомендацій: