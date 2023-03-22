Люди із зниженим тиском все життя страждають. Вони не можуть повноцінно працювати, витримувати інтенсивні фізичні навантаження та й загалом насолоджуватися життям. Нормалізувати низький тиск можна за допомогою збалансованого харчування.

Що їсти при низькому тиску, Фактам ICTV розповіла терапевтка Анастасія Коваль.

Низький тиск: чому виникає

– Стан, який характеризується зниженим тиском, має назву гіпотензія, – пояснює фахівчиня. – Зниженим ми називаємо тиск, нижче за 110 (систолічний) і 70 (діастолічний).

Є багато людей, які комфортно себе почувають зі зниженим тиском, тому підвищення тиску до тих цифр, які ми звикли називати нормальними, вони переживають дуже складно і скаржаться на симптоми, схожі до гіпертонічного кризу:

Зараз дивляться

біль в голові;

відчуття жару;

виражена слабкість;

запаморочення в голові;

потемніння в очах;

нудота та блювання.

Спортсмени та люди, які тяжко працюють фізично, майже завжди мають знижений тиск, адже їх організм адаптується до надмірних навантажень і вчиться дозовано споживати кисень.

Є безліч причин, які викликають зниження артеріального тиску. Нерідко люди народжуються і все життя живуть з показниками, які для інших – занизькі.

Серед інших поширених причин гіпотензії:

Травми – хребта або черепа. Хвороби – цироз печінки, гіпоглікемія, ураження щитоподібної залози тощо. Надмірні фізичні і психологічні навантаження. Тривалий стрес. Зневоднення. Інтоксикація організму. Інфекційні захворювання.

Що їсти, якщо змучив низьких тиск

– Чого точно не варто робити, якщо страждаєте від гіпотензії, так це голодувати, – застерігає Анастасія Коваль. – Навпаки, ваше завдання – харчуватися збалансовано і часто – 4-5 разів на день невеликими порціями.

Вам потрібно споживати якнайбільше овочів, фруктів та зелені, щоб організм отримував достатньо вітамінів.

5 продуктів для гіпотоніків:

Чорний шоколад. Гранатовий сік. Кориця (додавайте цю приправу не лише в солодощі, а й в основні страви). Виноград (краще – темний), його можна їсти як окрему страву або робити виноградний сік. Мед – якщо не маєте алергії, цей корисний продукт потрібно споживати щодня.

Також важливо, щоб ваші страви містили достатню кількість солі. Якщо тиск різко знизився, можна з’їсти щось солоне, наприклад, оселедець, горішки чи квашений огірок.

Спробували нормалізувати тиск харчуванням, але не допомогло? Ідіть до свого сімейного лікаря. Зважаючи на ваші симптоми, він призначить ефективне лікування або ж дасть направлення до вузькопрофільного фахівця. Не треба мовчки страждати, адже гіпотензія може бути симптомом більш небезпечних хвороб.

Чим небезпечний низький тиск і як його нормалізувати

Якщо ви не почуваєтесь комфортно із зниженим тиском, треба його підвищувати. Адже гіпотензія призводить до того, що ваш мозок страждає від недостатнього кровообігу, а отже, є ризик ішемічного інсульту.

Нерідко від низького тиску страждають вагітні. І тоді в небезпеці опиняється дитина, яку виношує жінка, адже плід недоотримує кисень і поживні речовини, а тому не може нормально розвиватися.

– Коли ми говоримо про людей, які зазвичай мають нормальний тиск, але відчувають погіршення стану і фіксують його зниження – тут допоможе міцна кава чи чай, бажано солодкі, фізична активність. Якщо фізична активність ускладнена, то вкладіть людину на спину, піднявши їй ноги на 30 градусів, – радить лікарка.

Нормалізувати тиск допомагають також:

Тривалі прогулянки на свіжому повітрі. Регулярні тренування (обирайте навантаження відповідно до свого стану здоров’я та віку). Повноцінний сон. Чергування роботи та відпочинку. Уникання стресів та надмірного психологічного напруження.

Можна спробувати також трав’яні чаї або ж настоянки з кореня солодки, собачої кропиви, женьшеню, глоду, елеутерокока та іншого.