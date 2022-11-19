Млявість, відсутність життєвих сил, сонливість. Ці та інші неприємні симптоми можуть свідчити не про те, що ви втомилися і потребуєте відпочинку, а про наявність у вас неприємної хвороби під назвою гіпотонія.

Що таке гіпотонія, її сипмптоми і причини, Фактам ICTV розповіла лікарка-терапевтка Анастасія Коваль.

Що ж таке гіпотонія

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Гіпотонія, або артеріальна гіпотензія – це стан, який характеризується зниженням тиску нижче 100 мм. рт. ст. систолічний, а діастолічний – нижче 60 мм. рт. ст.

Зазвичай виділяють два типи гіпотонії:

Гостра. Вона виникає раптово, як реакція на подразник. Наприклад, травму, переохолодження, отруєння, перенавантаження і т.п. Хронічна. В цьому разі у людини постійно знижений тиск, незалежно від того, чим вона зараз займається.

Чому деякі люди страждають від гіпотонії

Артеріальна гіпотензія може бути самостійним захворюванням, а може супроводжувати інші хвороби та стани, наприклад анемію, гіпоглікемію, кровотечі, мікседему, хворобу Аддісона, гепатити, цироз печінки, виразкову хворобу.

Гіпотензія також може проявлятись при таких важких станах, як шок та колапс.

Також зустрічається ортостатична гіпотензія. Це трапляється тоді, коли людина різко змінила положення тіла. Найчастіше ортостатична гіпотензія зустрічається зранку, коли люди прокидаються і встають з ліжка.

Ще гіпотонія може бути механізмом пристосування, наприклад, у жителів високогір’я.

Симптоми гіпотонії

Головний мозок та інші органи людей з пониженим тиском страждають від нестачі кисню. Щоб не допустити інтоксикації та інших серйозних проблем зі здоров’ям потрібно звертати увагу на симптоми.

Найчастіше гіпотоніки скаржаться на:

запаморочення;

виражену слабкість;

млявість;

мерзлякуватість;

бліду шкіру;

сонливість;

загальну загальмованість;

втрату свідомості;

потемніння в очах;

завжди холодні кінцівки;

прискорене дихання;

надто повільний пульс.

Нерідко гіпотонія супроводжується менш вираженими симптомами, як от загострення рис обличчя, байдужість до важливих подій, затуманену свідомість, тремор пальців і т.п.

Як справитись із гіпотензією

Якщо артеріальна гіпотензія виникає внаслідок якогось захворювання – треба вилікувати основну причину.

Якщо гіпотензія не створює дискомфорту – то нічого з нею робити не треба, можливо, це пристосувальний механізм.

Якщо ж ваш знижений тиск викликає дискомфортні відчуття – то не поспішайте шукати в інтернеті мільйони рецептів і рекомендацій по прийому елеутерококу, женьшеню чи лимонника. Ці методи народні, а не доказові медичною спільнотою.

Найкраще допоможе міцний чай чи кава. Для загальної стабілізації тиску потрібно займатися фізичними вправами, приймати контрасний душ та висипатися.

Ви дотрималися всіх рекомендацій, але симптоми не зникли, а навпаки погіршуються? Тоді йдіть до лікаря. Можливо ви страждаєте не від гіпотонії, а якогось іншого захворювання. І лише фахівець знайде справжню причину поганого самопочуття і призначить ефективне лікування.