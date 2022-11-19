Вялость, отсутствие жизненных сил, сонливость. Эти и другие неприятные симптомы могут свидетельствовать не о том, что вы устали и нуждаетесь в отдыхе, а о наличии у вас неприятной болезни под названием гипотония.

Что такое гипотония, ее симптомы и причины, Фактам ICTV рассказала врач-терапевт Анастасия Коваль.

Что же такое гипотония

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Гипотония или артериальная гипотензия – это состояние, характеризующееся снижением давления ниже 100 мм. рт. ст. систолический, а диастолический – ниже 60 мм. рт. ст.

Обычно выделяют два типа гипотонии:

Острая. Она возникает внезапно, как реакция на раздражитель. Например, травму, переохлаждение, отравление, перегрузку и т.п. Хроническая. В этом случае у человека постоянно пониженное давление независимо от того, чем он сейчас занимается.

Почему некоторые люди страдают от гипотонии

Артериальная гипотензия может быть самостоятельным заболеванием, а может сопровождать другие болезни и состояния, например анемию, гипогликемию, кровотечения, микседему, болезнь Аддисона, гепатиты, цирроз печени, язвенную болезнь.

Гипотензия может проявляться при таких тяжелых состояниях, как шок и коллапс.

Также встречается ортостатическая гипотензия. Это случается тогда, когда человек резко изменил положение тела. Чаще ортостатическая гипотензия встречается с утра, когда люди просыпаются и встают с постели.

Еще гипотония может быть механизмом приспособления, например у жителей высокогорья.

Симптомы гипотонии

Головной мозг и другие органы людей с пониженным давлением страдают от нехватки кислорода. Чтобы не допустить интоксикации и других серьезных проблем со здоровьем, нужно обращать внимание на симптомы.

Чаще всего гипотоники жалуются на:

головокружение;

выраженную слабость;

вялость;

зябкость;

бледную кожу;

сонливость;

общую заторможенность;

утрату сознания;

потемнение в глазах;

всегда холодные конечности;

учащенное дыхание;

слишком медленный пульс.

Нередко гипотония сопровождается менее выраженными симптомами, как вот обострение черт лица, безразличие к важным событиям, затуманенное сознание, тремор пальцев и т.п.

Как справиться с гипотензией

Если артериальная гипотензия возникает вследствие какого-либо заболевания – следует вылечить основную причину.

Если гипотензия не создает дискомфорт – то ничего с ней делать не надо, возможно, это приспособительный механизм.

Если же ваше пониженное давление вызывает дискомфортные ощущения – не торопитесь искать в интернете миллионы рецептов и рекомендаций по приему элеутерококка, женьшеня или лимонника. Эти методы народные, а не доказательные медицинским сообществом.

Лучше всего поможет крепкий чай или кофе. Для общей стабилизации давления следует заниматься физическими упражнениями, принимать контрастный душ и высыпаться.

Вы придерживались всех рекомендаций, но симптомы не исчезли, а наоборот ухудшаются? Тогда идите к врачу. Возможно, вы страдаете не от гипотонии, а какого-то другого заболевания. И только специалист найдет истинную причину плохого самочувствия и назначит эффективное лечение.