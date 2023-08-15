В норме средний показатель артериального давления человека составляет около 120/70-130/80 мм ртутного столбика. Повышение артериального давления более 140/90 мм.рт.ст, которое фиксируется в разное время при нескольких измерениях, является первым сигналом развития артериальной гипертензии.
Что делать, если давление больше чем 140/90 мм.рт.ст, как его снизить и когда обращаться к врачу – читайте в материале Фактов ICTV.
Если человек себя хорошо чувствует при артериальном давлении 150/90 или 160/100, надо ли его лечить? Или это обычное рабочее давление для такого человека?
По словам врача-кардиолога Киры Писаревской, многие люди живут с повышенным артериальным давлением и совсем об этом не догадываются. Человек считает, что если жалоб нет, ничего не беспокоит, то значит и лечить ничего не нужно, ведь это мое обычное “рабочее” артериальное давление.
— Хочу вас разочаровать! Запомните правило: артериальное давление более чем 140/90 разрушает ваши сосуды! Независимо от того, хорошо ли человек себя чувствует во время такого давления или плохо, это вредит сосудам, — подчеркивает Кира Писаревская.
Стоит понимать, что происходит в организме в момент повышения артериального давления: наши сосуды очень эластичны и во время резкого повышения давления, они эластично расширяются, амортизируют и поглощают пульсовую волну.
Но при артериальной гипертензии (длительном воздействии высокого давления), стенка сосудов подвергается необратимым изменениям: нормальные клетки “умирают”, а на их месте разрастается фиброзная (рубцовая) ткань, которая очень жесткая и не имеет тех эластичных свойств.
То есть сосуд превращаются в жесткую “трубу”, которая при резких перепадах давления не расширяется и не амортизирует пульсовый удар, а просто разрывается. Это и становится причиной сердечно-сосудистых катастроф (например, геморрагического инсульта).
Запомните три основных параметра, которые необходимо жестко контролировать, чтобы ваши сосуды оставались здоровыми, эластичными и “чистыми” как можно дольше:
- контроль артериального давления;
- контроль холестерина;
- контроль сахара в крови.
Давление повышается до показателя 160/100: что делать?
В таком случае Кира Писаревская советует обратиться к семейному врачу, терапевту или кардиологу для комплексного обследования.
— Прежде всего, необходимо определить, пострадали органы на фоне высокого артериального давления: есть ли гипертрофия сердечной мышцы, в каком состоянии магистральные артерии, нет ли поражения почек и сосудов глазного дна, — говорит врач.
Первым шагом к лечению и коррекции артериального давления является здоровый образ жизни:
- Нормализация веса тела.
- Правильное питание — особенно ограничение соли (до 5 граммов в день), поскольку она значительно повышает уровень артериального давления.
- Физическая активность — кардионагрузка — минимум 150 мин в неделю.
- Отказ от курения.
- Не злоупотреблять алкоголем.
- Достаточный сон и контроль психоэмоционального состояния. И обязательно вместе с врачом определяем целесообразность назначения медикаментозной терапии.
Резкое повышение артериального давления: какая первая помощь
— Если вы зафиксировали резкий скачок давления, но ваше самочувствие удовлетворительное: нет невыносимой головной боли, боли в груди, потери сознания или ориентации, вероятнее, это обычный, неосложненный гипертонический криз, — говорит кардиолог.
Если резкий скачок давления обусловлен сильной эмоцией, стрессом или физической нагрузкой, то стоит просто отдохнуть, дать своему организму на восстановление 10-15 мин. И потом повторно перемерить давление.
Когда давление постепенно снижается, нет ухудшения самочувствия, то ничего не нужно делать. Давление самостоятельно вернется к предыдущим показателям. Но обязательно обратитесь к врачу для коррекции планового антигипертензивного лечения.
Но если через 10-15 мин давление остается высоким, есть отчетливые симптомы и плохое самочувствие, то необходимо принять лекарство для неотложной помощи. Какие из них лучше в вашем случае, посоветует только ваш врач.
К препаратам неотложной помощи при повышенном давлении относятся:
- Каптоприл.
- Каптопресс.
- Моксонидин.
- Анаприлин (если повышается не только давление, но и пульс на фоне сильного стресса, например, при панической атаке).
— Эти препараты начинают действовать постепенно и снижают давление в течение 30-40 мин. Препарат Нифедипин или Фармадипин действует очень быстро и резко, поэтому сейчас врачи не рекомендуют его использовать, особенно людям старшего возраста, поскольку может привести к ишемии головного мозга, — подчеркивает кардиолог.