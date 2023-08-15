В норме средний показатель артериального давления человека составляет около 120/70-130/80 мм ртутного столбика. Повышение артериального давления более 140/90 мм.рт.ст, которое фиксируется в разное время при нескольких измерениях, является первым сигналом развития артериальной гипертензии.

Что делать, если давление больше чем 140/90 мм.рт.ст, как его снизить и когда обращаться к врачу – читайте в материале Фактов ICTV.

Если человек себя хорошо чувствует при артериальном давлении 150/90 или 160/100, надо ли его лечить? Или это обычное рабочее давление для такого человека?

По словам врача-кардиолога Киры Писаревской, многие люди живут с повышенным артериальным давлением и совсем об этом не догадываются. Человек считает, что если жалоб нет, ничего не беспокоит, то значит и лечить ничего не нужно, ведь это мое обычное “рабочее” артериальное давление.

— Хочу вас разочаровать! Запомните правило: артериальное давление более чем 140/90 разрушает ваши сосуды! Независимо от того, хорошо ли человек себя чувствует во время такого давления или плохо, это вредит сосудам, — подчеркивает Кира Писаревская.

Стоит понимать, что происходит в организме в момент повышения артериального давления: наши сосуды очень эластичны и во время резкого повышения давления, они эластично расширяются, амортизируют и поглощают пульсовую волну.

Но при артериальной гипертензии (длительном воздействии высокого давления), стенка сосудов подвергается необратимым изменениям: нормальные клетки “умирают”, а на их месте разрастается фиброзная (рубцовая) ткань, которая очень жесткая и не имеет тех эластичных свойств.

То есть сосуд превращаются в жесткую “трубу”, которая при резких перепадах давления не расширяется и не амортизирует пульсовый удар, а просто разрывается. Это и становится причиной сердечно-сосудистых катастроф (например, геморрагического инсульта).

Запомните три основных параметра, которые необходимо жестко контролировать, чтобы ваши сосуды оставались здоровыми, эластичными и “чистыми” как можно дольше:

контроль артериального давления;

контроль холестерина;

контроль сахара в крови.

Давление повышается до показателя 160/100: что делать?

В таком случае Кира Писаревская советует обратиться к семейному врачу, терапевту или кардиологу для комплексного обследования.

— Прежде всего, необходимо определить, пострадали органы на фоне высокого артериального давления: есть ли гипертрофия сердечной мышцы, в каком состоянии магистральные артерии, нет ли поражения почек и сосудов глазного дна, — говорит врач.

Первым шагом к лечению и коррекции артериального давления является здоровый образ жизни:

Нормализация веса тела. Правильное питание — особенно ограничение соли (до 5 граммов в день), поскольку она значительно повышает уровень артериального давления. Физическая активность — кардионагрузка — минимум 150 мин в неделю. Отказ от курения. Не злоупотреблять алкоголем. Достаточный сон и контроль психоэмоционального состояния. И обязательно вместе с врачом определяем целесообразность назначения медикаментозной терапии.

Резкое повышение артериального давления: какая первая помощь

— Если вы зафиксировали резкий скачок давления, но ваше самочувствие удовлетворительное: нет невыносимой головной боли, боли в груди, потери сознания или ориентации, вероятнее, это обычный, неосложненный гипертонический криз, — говорит кардиолог.

Если резкий скачок давления обусловлен сильной эмоцией, стрессом или физической нагрузкой, то стоит просто отдохнуть, дать своему организму на восстановление 10-15 мин. И потом повторно перемерить давление.

Когда давление постепенно снижается, нет ухудшения самочувствия, то ничего не нужно делать. Давление самостоятельно вернется к предыдущим показателям. Но обязательно обратитесь к врачу для коррекции планового антигипертензивного лечения.

Но если через 10-15 мин давление остается высоким, есть отчетливые симптомы и плохое самочувствие, то необходимо принять лекарство для неотложной помощи. Какие из них лучше в вашем случае, посоветует только ваш врач.

К препаратам неотложной помощи при повышенном давлении относятся:

Каптоприл.

Каптопресс.

Моксонидин.

Анаприлин (если повышается не только давление, но и пульс на фоне сильного стресса, например, при панической атаке).

— Эти препараты начинают действовать постепенно и снижают давление в течение 30-40 мин. Препарат Нифедипин или Фармадипин действует очень быстро и резко, поэтому сейчас врачи не рекомендуют его использовать, особенно людям старшего возраста, поскольку может привести к ишемии головного мозга, — подчеркивает кардиолог.