У нормі середній показник артеріального тиску людини становить близько 120/70 – 130/80 мм ртутного стовпчика.

Підвищення артеріального тиску більш ніж 140/90 мм. рт. ст, яке фіксується у різний час за кількох вимірювань, є першим сигналом розвитку артеріальної гіпертензії.

Що робити, якщо тиск більший від 140/90 мм. рт. ст, як його знизити та коли звертатися до лікаря – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо людина добре почувається за артеріального тиску 150/90 або 160/100, чи треба його лікувати? Чи це звичайний робочий тиск для такої людини?

За словами лікарки-кардіолога Кіри Писаревської, багато людей живуть із підвищеним артеріальним тиском і зовсім про це не здогадуються. Людина вважає, якщо скарг немає, нічого не турбує, отже й лікувати нічого не потрібно, адже це мій звичайний “робочий” артеріальний тиск.

– Хочу вас розчарувати! Запамʼятайте правило: артеріальний тиск понад 140/90 руйнує ваші судини! Незалежно від того, людина добре почувається під час такого тиску чи погано, це шкодить судинам, – наголошує Кіра Писаревська.

Варто розуміти, що відбувається в організмі в момент підвищення артеріального тиску: наші судини дуже еластичні й під час різкого підвищення тиску, вони еластично розширюються, амортизують і поглинають пульсову хвилю.

Але за артеріальної гіпертензії (тривалого впливу високого тиску), стінка судин піддається незворотнім змінам: нормальні клітини “помирають”, а на їхньому місці розростається фіброзна (рубцева) тканина, яка дуже жорстка та не має таких еластичних властивостей.

Тобто судина перетворюються на жорстку “трубу”, яка під час різких перепадів тиску не розширюється й не амортизує пульсовий удар, а просто розривається. Це і стає причиною серцево-судинних катастроф (наприклад, геморагічного інсульту).

Запамʼятайте три основні параметри, які необхідно жорстко контролювати, щоб ваші судини залишалися здоровими, еластичними та “чистими” якомога довше:

контроль артеріального тиску;

контроль холестерину;

контроль цукру в крові.

Тиск підвищується до показника 160/100: що робити?

У такому випадку Кіра Писаревська радить звернутися до сімейного лікаря, терапевта чи кардіолога для комплексного обстеження.

– Передусім, необхідно визначити, чи постраждали органи на тлі високого артеріального тиску: чи є гіпертрофія серцевого м’яза, в якому стані магістральні артерії, чи немає ураження нирок і судин очного дна, – каже лікар.

Першим кроком до лікування та корекції артеріального тиску є здоровий спосіб життя:

Нормалізація ваги тіла. Правильне харчування – особливо обмеження солі (до 5 грамів на день), оскільки вона значно підвищує рівень артеріального тиску. Фізична активність – кардіонавантаження – мінімум 150 хв на тиждень. Відмова від куріння. Не зловживати алкоголем. Достатній сон і контроль психоемоційного стану. І обовʼязково разом із лікарем визначаємо доцільність призначення медикаментозної терапії.

Різкий підйом артеріального тиску: яка перша допомога

– Якщо ви зафіксували різкий стрибок тиску, але ваше самопочуття задовільне – немає нестерпного головного болю, болю у грудях, втрати свідомості чи орієнтації, найімовірніше, це звичайний, неускладнений гіпертонічний криз, – каже кардіолог.

Якщо різкий стрибок тиску обумовлений сильною емоцією, стресом чи фізичним навантаженням, то варто просто відпочити, дати своєму організму на відновлення 10-15 хв. І потім повторно переміряти тиск.

Коли тиск поступово знижується, немає погіршення самопочуття, нічого не потрібно робити. Тиск самостійно повернеться до попередніх показників. Але обовʼязково зверніться до свого лікаря для корекції планового антигіпертензивного лікування.

Та якщо через 10-15 хв тиск залишається високим, є виразні симптоми та погане самопочуття, то необхідно прийняти ліки для невідкладної допомоги. Які найкращі саме у вашому випадку, порадить лише ваш лікар.

До препаратів невідкладної допомоги при підвищеному тиску належать:

Каптопріл.

Каптопрес.

Моксонідин.

Анаприлін (якщо підвищується не лише тиск, а й пульс на тлі сильного стресу, наприклад, за панічної атаки).

– Ці препарати починають діяти поступово і знижують тиск протягом 30-40 хв. Препарат Ніфедипін або Фармадипін діє дуже швидко й різко, тому зараз лікарі не рекомендують його використовувати, особливо людям старшого віку, оскільки може призвести до ішемії головного мозку, – наголошує кардіолог.