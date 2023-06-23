Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Консультація

Лікар пояснив, як запобігти підвищенню тиску влітку

23 Червня 2023, 11:43
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
серце
Джерело: Depositphotos

Лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Отто Стойка в коментарі українському інформагентству розповів, чому влітку підвищується тиск і як полегшити цей стан.

– У літній період на підвищення тиску впливає спека та довге перебування на сонці, а також сюди додається стрес від війни та недосипання, – пояснив медик.

Читайте також:
насіння льонуДієтолог назвала простий продукт, багатий калієм, для зниження кров’яного тиску

Як запобігти підвищенню тиску:

  • зменшувати перебування на відкритому сонці з 9.00 ранку і до 17.00 вечора;
  • на сонці не стояти, а рухатися;
  • надягати капелюх або брати парасольку;
  • одяг має бути легким, вільним, з натуральних тканин;
  • не забувати брати із собою звичайну воду.

Медик також рекомендує не забувати системно стежити за своїм здоров’ям. Ризик підвищеного тиску є при зайвій вазі, цукровому діабеті, після вживання солоної їжі у великій кількості.

– Тому треба реагувати на причину. Якщо говорити спрощено, треба більше рухатися і більше їсти овочів, фруктів, рослинної нерафінованої їжі, – сказав лікар.

Він нагадав, що підвищеним тиском вважаються показники 140/90. У разі поганого самопочуття людині слід звертатися до лікаря.

Джерело
УНН
Теги
літо поради лікаря Профілактика хвороби
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь