Лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Отто Стойка в коментарі українському інформагентству розповів, чому влітку підвищується тиск і як полегшити цей стан.

– У літній період на підвищення тиску впливає спека та довге перебування на сонці, а також сюди додається стрес від війни та недосипання, – пояснив медик.

Як запобігти підвищенню тиску:

зменшувати перебування на відкритому сонці з 9.00 ранку і до 17.00 вечора;

на сонці не стояти, а рухатися;

надягати капелюх або брати парасольку;

одяг має бути легким, вільним, з натуральни х тканин;

тканин; не забувати брати із собою звичайну воду.

Медик також рекомендує не забувати системно стежити за своїм здоров’ям. Ризик підвищеного тиску є при зайвій вазі, цукровому діабеті, після вживання солоної їжі у великій кількості.

– Тому треба реагувати на причину. Якщо говорити спрощено, треба більше рухатися і більше їсти овочів, фруктів, рослинної нерафінованої їжі, – сказав лікар.

Він нагадав, що підвищеним тиском вважаються показники 140/90. У разі поганого самопочуття людині слід звертатися до лікаря.