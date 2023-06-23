Лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Отто Стойка в коментарі українському інформагентству розповів, чому влітку підвищується тиск і як полегшити цей стан.
– У літній період на підвищення тиску впливає спека та довге перебування на сонці, а також сюди додається стрес від війни та недосипання, – пояснив медик.
Як запобігти підвищенню тиску:
- зменшувати перебування на відкритому сонці з 9.00 ранку і до 17.00 вечора;
- на сонці не стояти, а рухатися;
- надягати капелюх або брати парасольку;
- одяг має бути легким, вільним, з натуральних тканин;
- не забувати брати із собою звичайну воду.
Медик також рекомендує не забувати системно стежити за своїм здоров’ям. Ризик підвищеного тиску є при зайвій вазі, цукровому діабеті, після вживання солоної їжі у великій кількості.
– Тому треба реагувати на причину. Якщо говорити спрощено, треба більше рухатися і більше їсти овочів, фруктів, рослинної нерафінованої їжі, – сказав лікар.
Він нагадав, що підвищеним тиском вважаються показники 140/90. У разі поганого самопочуття людині слід звертатися до лікаря.