Провідна дієтологиня служби доставки здорової їжі Мішель Портер у коментарі популярному британському виданню повідомила, що вживання лише 30 г лляного насіння на день може призвести до зниження рівня артеріального тиску всього за 12 тижнів.

– Чи вважаєте ви за краще додавати лляне насіння в йогурт або посипати ним свої страви, воно пропонує більше, ніж просто хрускіт, – каже Мішель.

За її словами, лляне насіння багате білком, клітковиною і омега-3 жирними кислотами, що приносить вражаючу користь для здоров’я.

Дослідження також підтверджують, що продукти можуть бути корисними, коли йдеться про контроль артеріального тиску.

За словами Портер, насамперед лляне насіння багате на калій, що допомагає нейтралізувати негативний вплив натрію (або солі) в раціоні.

– Надлишок натрію порушує водний баланс в організмі та створює додаткове навантаження на кровоносні судини, що, своєю чергою, може підвищити кров’яний тиск, – нагадала дієтологиня.

За її словами, лляне насіння містить здорову кількість клітковини, яка, як вважається, захищає шар клітин, що вистилають кровоносні судини, запобігаючи стрибкам артеріального тиску.

Нарешті, високий рівень альфа-ліноленової кислоти і лігнанів, присутніх у лляному насінні, також корисні для гіпертоніків.

Портер каже, що включення лише 30 г лляного насіння в щоденний режим харчування може знизити артеріальний тиск всього за 12 тижнів.

– Це включає зниження приблизно на 13% систолічного артеріального тиску (САТ) і трохи більше ніж 5% діастолічного артеріального тиску, – додав експерт.

Дієтологиня пояснила, що всього одна столова ложка лляного насіння містить два грами клітковини, що становить 5-8% рекомендованої добової норми.

Льон також містить близько 10% денної норми тіаміну і міді, які допомагають нашому імунітету і здоров’ю мозку. Цю кількість легко включити у свій раціон, особливо якщо додати його в смузі та випічку, наприклад, у корисні оладки.

За словами Портер, ви також можете купити лляну олію, яка також багата на вітаміни, необхідні для зниження кров’яного тиску, але без переваг клітковини.

Джерело: Express