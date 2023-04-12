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Учені з’ясували, що високий кров’яний тиск провокує ще одне важке захворювання

12 Квітня 2023, 14:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гіпертонія
Джерело: Depositphotos

Учені Каліфорнійського університету в Девісі під час дослідження з’ясували, що високий кров’яний тиск у віці 30 років пов’язаний із погіршенням здоров’я мозку у віці близько 75 років, особливо у чоловіків.

Дослідники порівнювали результати магнітно-резонансної томографії (МРТ) мозку людей з високим кров’яним тиском у віці від 30 до 40 років з літніми людьми з нормальним кров’яним тиском.

З’ясувалося, що група з високим кров’яним тиском мала значно менші регіональні об’єми мозку і гіршу цілісність білої речовини. Обидва фактори пов’язані з деменцією.

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Дослідження також показало, що негативні зміни в деяких ділянках мозку, як-от зменшення об’єму сірої речовини та об’єму лобової кори, були сильнішими у чоловіків. На думку вчених, відмінності можуть бути пов’язані із захисними властивостями естрогену перед менопаузою.

– Лікування деменції надзвичайно обмежене, тому виявлення чинників ризику, що піддаються зміні протягом усього життя, є ключем до зниження тягаря хвороби, – розповіла провідний автор дослідження Крістен М. Джордж.

За її словами, дослідження показує, що гіпертонія в ранньому дорослому віці важлива для здоров’я мозку через десятиліття.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Мозок Наукові дослідження хвороби
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