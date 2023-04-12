Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе в ходе исследования выяснили, что высокое кровяное давление в возрасте 30 лет связано с ухудшением здоровья мозга в возрасте около 75 лет, особенно у мужчин.

Исследователи сравнивали результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга людей с высоким кровяным давлением в возрасте от 30 до 40 лет с пожилыми людьми с нормальным кровяным давлением.

Выяснилось, что группа с высоким кровяным давлением имела значительно меньшие региональные объемы мозга и худшую целостность белого вещества. Оба фактора связаны с деменцией.

Исследование также показало, что негативные изменения в некоторых областях мозга, такие как уменьшение объема серого вещества и объема лобной коры, были сильнее у мужчин. По мнению ученых, различия могут быть связаны с защитными свойствами эстрогена перед менопаузой.

— Лечение деменции чрезвычайно ограничено, поэтому выявление поддающихся изменению факторов риска на протяжении всей жизни является ключом к снижению бремени болезни, — рассказала ведущий автор исследования Кристен М. Джордж.

По ее словам, исследование показывает, что гипертония в раннем взрослом возрасте важна для здоровья мозга спустя десятилетия.