Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Ученые выяснили, что высокое кровяное давление провоцирует еще одно тяжелое заболевание

12 апреля 2023, 14:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гіпертонія
Источник: Depositphotos

Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе в ходе исследования выяснили, что высокое кровяное давление в возрасте 30 лет связано с ухудшением здоровья мозга в возрасте около 75 лет, особенно у мужчин.

Исследователи сравнивали результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга людей с высоким кровяным давлением в возрасте от 30 до 40 лет с пожилыми людьми с нормальным кровяным давлением.

Выяснилось, что группа с высоким кровяным давлением имела значительно меньшие региональные объемы мозга и худшую целостность белого вещества. Оба фактора связаны с деменцией.

Читайте также:
БрюсЛобно-височная деменция: причины и симптомы болезни Брюса Уиллиса

Исследование также показало, что негативные изменения в некоторых областях мозга, такие как уменьшение объема серого вещества и объема лобной коры, были сильнее у мужчин. По мнению ученых, различия могут быть связаны с защитными свойствами эстрогена перед менопаузой.

— Лечение деменции чрезвычайно ограничено, поэтому выявление поддающихся изменению факторов риска на протяжении всей жизни является ключом к снижению бремени болезни, — рассказала ведущий автор исследования Кристен М. Джордж.

По ее словам, исследование показывает, что гипертония в раннем взрослом возрасте важна для здоровья мозга спустя десятилетия.

Источник
MedicalXpress
Теги
Мозок Наукові дослідження хвороби
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь