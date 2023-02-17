Как сообщила семья 67-летнего Брюса Уиллиса, еще весной 2022 года актеру диагностировали афазию, из-за которой появляются трудности с речью. Однако болезнь прогрессировала, и теперь врачи поставили более четкий диагноз — лобно-височная деменция.

Лобно-височная деменция относится к группе заболеваний, вызванных прогрессирующей потерей нервных клеток в лобных долях головного мозга (областях за лбом) или его височных долях (областях за ушами).

Повреждение нервных клеток, вызванное лобно-височной деменцией, приводит к потере функции в этих областях мозга, что в разной степени вызывает трудности с воспроизведением или пониманием речи.

Сейчас смотрят

Лобно-височную деменцию раньше называли болезнью Пика в честь Арнольда Пика, доктора медицины, который в 1892 году впервые описал пациента с отчетливыми симптомами, влияющими на речь. Некоторые врачи до сих пор используют этот термин.

Поведенческий вариант лобно-височной деменции характеризуется выраженными изменениями личности и поведения, которые часто возникают у людей в возрасте 50–60 лет, но могут развиться уже в возрасте от 20 до 80 лет. Потеря нервных клеток наиболее заметна в областях, которые контролируют поведение, суждения, эмпатию.

Лобно-височная дегенерация наследуется примерно в трети всех случаев. Специфических методов лечения не существует. Однако есть лекарства, которые могут уменьшить возбуждение, раздражительность и/или депрессию.

В течение многих лет у людей с лобно-височной деменцией наблюдается мышечная слабость и проблемы с координацией, из-за чего они нуждаются в инвалидной коляске или прикованы к постели. Эти проблемы с мышцами могут вызвать трудности с глотанием, жеванием, движением и контролем мочевого пузыря и/или кишечника.

В конечном итоге люди с лобно-височной дегенерацией умирают из-за физических изменений, которые могут вызывать инфекции кожи, мочевыводящих путей и/или легких.

Источник: alzheimers-dementia