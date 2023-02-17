Як повідомила сім’я 67-річного Брюса Вілліса, ще навесні 2022 року акторові діагностували афазію, через яку з’являються труднощі з промовою. Однак хвороба прогресувала, і тепер лікарі поставили більш чіткий діагноз — лобно-скронева деменція.

Лобно-скронева деменція відноситься до групи захворювань, викликаних прогресуючою втратою нервових клітин в лобових частках головного мозку (областях за чолом) або його скроневих частках (областях за вухами)

Пошкодження нервових клітин, викликане лобно-скроневою деменцією, призводить до втрати функції в цих областях мозку, що в різному ступені викликає труднощі з відтворенням або розумінням мови.

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Лобно-скроневу деменцію раніше називали хворобою Піка на честь Арнольда Піка, доктора медицини, який у 1892 році вперше описав пацієнта з чіткими симптомами, що впливають на мову. Деякі лікарі досі використовують цей термін.

Поведінковий варіант лобно-скроневої деменції характеризується вираженими змінами особистості і поведінки, які часто виникають у людей віком 50-60 років, але можуть розвинутися вже у віці від 20 до 80 років. Втрата нервових клітин найбільш помітна в областях, які контролюють поведінку, судження, емпатію.

Лобно-скронева дегенерація успадковується приблизно в третині всіх випадків. Специфічних методів лікування не існує. Однак існують ліки, які можуть зменшити збудження, дратівливість та/або депресію.

Протягом багатьох років у людей з лобно-скроневою деменцією спостерігається м’язова слабкість і проблеми з координацією, через що вони потребують інвалідного візка або прикуті до ліжка. Ці проблеми з м’язами можуть спричинити труднощі з ковтанням, жуванням, рухом та контролем сечового міхура та/або кишечника.

Зрештою, люди з лобно-скроневою дегенерацією гинуть через фізичні зміни, які можуть спричинити інфекції шкіри, сечовивідних шляхів та/або легень.

Джерело: alzheimers-dementia