Ведущий диетолог службы доставки здоровой еды Мишель Портер в комментарии популярному британскому изданию сообщила, что употребление всего 30 г льняных семян в день может привести к снижению уровня артериального давления всего за 12 недель.

— Предпочитаете ли вы добавлять льняные семена в йогурт или посыпать ими свои блюда, они предлагают больше, чем просто хруст, — говорит Мишель.

По ее словам, льняное семя богато белком, клетчаткой и омега-3 жирными кислотами, что приносит впечатляющую пользу для здоровья.

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Исследования также подтверждают, что продукты могут быть полезны, когда речь идет о контроле артериального давления.

По словам Портер, прежде всего льняное семя богато калием, что помогает нейтрализовать негативное влияние натрия (или соли) в рационе.

— Избыток натрия нарушает водный баланс в организме и создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, что, в свою очередь, может повысить кровяное давление, — напомнила диетолог.

По ее словам, льняное семя содержит здоровое количество клетчатки, которая, как считается, защищает слой клеток, выстилающих кровеносные сосуды, предотвращая скачки артериального давления.

Наконец, высокий уровень альфа-линоленовой кислоты и лигнанов, присутствующих в льняном семени, также полезны для гипертоников.

Портер говорит, что включение всего 30 г льняного семени в ежедневный режим питания может снизить артериальное давление всего за 12 недель.

— Это включает снижение примерно на 13% систолического артериального давления (САД) и чуть более 5% диастолического артериального давления, — добавил эксперт.

Диетолог объяснила, что всего одна столовая ложка льняного семени содержит два грамма клетчатки, что составляет 5-8% рекомендуемой суточной нормы.

Лен также содержит около 10% дневной нормы тиамина и меди, которые помогают нашему иммунитету и здоровью мозга. Это количество легко включить в свой рацион, особенно если добавить его в смузи и выпечку, например, в полезные оладьи.

По словам Портер, вы также можете купить льняное масло, которое также богато витаминами, необходимыми для снижения кровяного давления, но без преимуществ клетчатки.

Источник: Express