Команда китайских ученых их Южного медицинского университета в Гуанчжоу в ходе исследования выяснила, что разговор по мобильному телефону в течение 30 и более минут в неделю связан с повышением риска высокого кровяного давления на 12% по сравнению с менее чем 30 минутами.

— Для здоровья сердца важно количество минут, которые люди тратят на разговоры по мобильному телефону, а чем больше минут, тем выше риск, — сказал автор исследования профессор Сяньхуэй Цинь.

По словам ученых, мобильные телефоны излучают низкий уровень радиочастотной энергии, что связано с повышением артериального давления после кратковременного воздействия.

В исследовании использовались данные Британского биобанка. Всего было включено свыше 200 тыс. взрослых в возрасте от 37 до 73 лет без артериальной гипертензии.

Информация об использовании мобильного телефона была собрана с помощью анкеты с сенсорным экраном, которую участники сами заполнили на исходном уровне, включая годы использования мобильников, количество часов в неделю и использование устройства громкой связи.

В течение среднего периода наблюдения 12 лет у 13 984 (7%) участников развилась артериальная гипертензия. У пользователей мобильных телефонов риск гипертонии был на 7% выше, чем у непользователей.

У тех, кто разговаривал по мобильному телефону в течение 30 и более минут в неделю, вероятность возникновения нового высокого кровяного давления была на 12% выше, чем у участников, которые тратили на телефонные звонки менее 30 минут. Результаты были одинаковыми для женщин и мужчин.

Анализ также показал, что вероятность развития высокого кровяного давления была наибольшей у лиц с высоким генетическим риском, которые тратили не менее 30 минут в неделю на разговоры по мобильному телефону — у них вероятность гипертонии была выше на 33%.

Результаты показывают, что разговоры по мобильному телефону не влияют на риск развития высокого кровяного давления, если время разговора в неделю не превышает получаса. Поэтому благоразумно свести звонки к минимуму, чтобы сохранить здоровье сердца, резюмируют ученые.