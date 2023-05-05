Команда китайських учених з Південного медичного університету в Гуанчжоу під час дослідження з’ясувала, що розмова мобільним телефоном протягом 30 і більше хвилин на тиждень пов’язана з підвищенням ризику високого кров’яного тиску на 12% порівняно з менш ніж 30 хвилинами.

– Для здоров’я серця важлива кількість хвилин, які люди витрачають на розмови по мобільному телефону, а що більше хвилин, то вищий ризик, – сказав автор дослідження професор Сяньхуей Цінь.

За словами вчених, мобільні телефони випромінюють низький рівень радіочастотної енергії, що пов’язано з підвищенням артеріального тиску після короткочасного впливу.

У дослідженні використовувалися дані Британського біобанку. Загалом було включено понад 200 тис. дорослих віком від 37 до 73 років без артеріальної гіпертензії.

Інформацію про використання мобільного телефону було зібрано за допомогою анкети з сенсорним екраном, яку учасники самі заповнили на вихідному рівні, включно з роками використання мобільників, кількістю годин на тиждень і використанням пристрою гучного зв’язку.

Протягом середнього періоду спостереження 12 років у 13 984 (7%) учасників розвинулася артеріальна гіпертензія. У користувачів мобільних телефонів ризик гіпертонії був на 7% вищим, ніж у некористувачів.

У тих, хто розмовляв по мобільному телефону протягом 30 і більше хвилин на тиждень, ймовірність виникнення нового високого кров’яного тиску була на 12% вищою, ніж в учасників, які витрачали на телефонні дзвінки менше 30 хвилин. Результати були однаковими для жінок і чоловіків.

Аналіз також показав, що ймовірність розвитку високого кров’яного тиску була найбільшою в осіб із високим генетичним ризиком, які витрачали щонайменше 30 хвилин на тиждень на розмови мобільним телефоном – у них ймовірність гіпертонії була вищою на 33%.

Результати показують, що розмови мобільним телефоном не впливають на ризик розвитку високого кров’яного тиску, якщо час розмови на тиждень не перевищує пів години. Тому розсудливо звести дзвінки до мінімуму, щоб зберегти здоров’я серця, резюмують учені.