Британський лікар Меган Россі в коментарі популярному онлайн-виданню розповіла про прості і доступні продукти, які допоможуть нормалізувати артеріальний тиск.

– Навіть невелике зниження рівня тиску може істотно допомогти в профілактиці інсульту та інфаркту, – впевнена медик.

За її словами, щоб домогтися нормалізації тиску, необхідно перш за все знизити споживання кухонної солі.

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Сіль, пояснила Россі, затримує в організмі рідину, що призводить до збільшення об’єму крові в кровоносних судинах і їхнього звуження. Саме це стає причиною високого тиску.

Лікар також перерахувала продукти, які здатні нейтралізувати негативну дію солі за рахунок входження до їх складу калію. Цей компонент виводить сіль з сечею, тим самим нормалізуючи артеріальний тиск.

Одними з найкращих джерел калію є:

банан;

тунець;

авокадо;

ферментовані молочні продукти;

ферментовані молочні продукти; картопля;

бобові.

За словами Меган Россі, якщо людина збільшила вживання калію, то це не означає, що можна додавати сіль в їжу у великих кількостях.

Лікар нагадала, що добова норма солі не повинна перевищувати 6 г і що більше 60% споживаної солі надходить саме з оброблених продуктів.

Джерело: Express