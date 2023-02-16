Британський лікар Меган Россі в коментарі популярному онлайн-виданню розповіла про прості і доступні продукти, які допоможуть нормалізувати артеріальний тиск.
– Навіть невелике зниження рівня тиску може істотно допомогти в профілактиці інсульту та інфаркту, – впевнена медик.
За її словами, щоб домогтися нормалізації тиску, необхідно перш за все знизити споживання кухонної солі.
Сіль, пояснила Россі, затримує в організмі рідину, що призводить до збільшення об’єму крові в кровоносних судинах і їхнього звуження. Саме це стає причиною високого тиску.
Лікар також перерахувала продукти, які здатні нейтралізувати негативну дію солі за рахунок входження до їх складу калію. Цей компонент виводить сіль з сечею, тим самим нормалізуючи артеріальний тиск.
Одними з найкращих джерел калію є:
- банан;
- тунець;
- авокадо;
ферментовані молочні продукти;
- картопля;
- бобові.
За словами Меган Россі, якщо людина збільшила вживання калію, то це не означає, що можна додавати сіль в їжу у великих кількостях.
Лікар нагадала, що добова норма солі не повинна перевищувати 6 г і що більше 60% споживаної солі надходить саме з оброблених продуктів.
Джерело: Express