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Без таблеток и химии: простые продукты, которые помогут снизить артериальное давление

16 февраля 2023, 13:40
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
давление
Источник: Depositphotos

Британский врач Меган Росси в комментарии популярному онлайн-изданию рассказала о простых и доступных продуктах, которые помогут нормализовать артериальное давление.

— Даже небольшое снижение уровня давления может существенно помочь в профилактике инсульта и инфаркта, — уверена медик.

По ее словам, чтобы добиться нормализации давления, необходимо прежде всего снизить потребление поваренной соли.

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Соль, как объяснила Росси, задерживает в организме жидкость, что приводит к увеличению объема крови в кровеносных сосудах и их сужению. Именно это становится причиной высокого давления.

Врач также перечислила продукты, которые способны нейтрализовать негативное действие соли за счет вхождения в их состав калия. Данный компонент выводит соль с мочой, тем самым нормализуя АД.

Одними из лучших источников калия являются:

  • бананы;
  • тунец;
  • авокадо;
  • ферментированные молочные продукты;
  • картофель;
  • бобовые.

По словам Меган Росси, если человек увеличил употребление калия, то это не значит, что можно добавлять соль в пищу в больших количествах.

Врач напомнила, что суточная норма соли не должна превышать 6 г и что более 60% потребляемой соли поступает именно из обработанных продуктов.

Источник: Express

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