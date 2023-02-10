Команда ученых Болонского университета в ходе исследования выяснила, что натуральный кофе, которым ежедневно наслаждаются миллионы людей во всем мире, может помочь снизить кровяное давление, даже если вы не пьете его слишком много.

По мнению ученых, этих преимуществ для сердечно-сосудистой системы можно добиться, выпивая всего одну чашку кофе в день.

— Результаты очень четкие. Периферическое кровяное давление было значительно ниже у людей, употребляющих от одной до трех чашек кофе в день, чем у тех, кто не пьет кофе, — сказала один из исследователей Арриго Цицерон.

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По его словам, ранее уже было известно, что кофеин может повышать кровяное давление, но другие биоактивные компоненты кофе, по-видимому, уравновешивают этот эффект положительным конечным результатом в отношении уровня артериального давления.

Стало известно, что команда обследовала 720 мужчин и 783 женщины. В когорту вошли 220 человек, не пьющих кофе, 406 человек, которые пили по одной чашке кофе в день, и 726 участников, которые выпивали две чашки кофе в день.

Кроме того, около 99 добровольцев в течение дня выпивали по три чашки, а 52 выпивали больше трех.

Результаты исследования показали, что систолическое артериальное давление (САД) — более высокое значение — имеет тенденцию к снижению с количеством выпитых чашек.

Однако у тех, кто выпивал одну чашку кофе в день, артериальное давление в среднем было немного ниже, чем у тех, кто не пьет кофе. Это коснулось и тех, кто выпивал две и три чашки кофе.

При этом ученые признали, что о количестве потребляемого кофе добровольцы сообщали сами, возможно, занижая некоторые данные, что могло повлиять на результаты.

Кроме того, набор данных был оценен без детализации используемой обжарки, методов приготовления или употребления напитка с молоком или без.

Источник: Nutrients