Команда вчених Болонського університету під час дослідження з’ясувала, що натуральна кава, якою щодня насолоджуються мільйони людей у всьому світі, може допомогти знизити кров’яний тиск, навіть якщо ви не п’єте її занадто багато.

На думку вчених, цих переваг для серцево-судинної системи можна досягти, випиваючи лише одну чашку кави на день.

– Результати дуже чіткі. Периферичний кров’яний тиск був значно нижчим у людей, які вживають від однієї до трьох чашок кави на день, ніж у тих, хто не п’є кави, – сказала один з дослідників Арріго Цицерон.

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За його словами, раніше вже було відомо, що кофеїн може підвищувати кров’яний тиск, але інші біоактивні компоненти кави, мабуть, врівноважують цей ефект позитивним кінцевим результатом щодо рівня артеріального тиску.

Стало відомо, що команда обстежила 720 чоловіків і 783 жінки. До когорти увійшли 220 осіб, які не п’ють каву, 406 осіб, які пили по одній чашці кави на день, і 726 учасників, які випивали дві чашки кави на день.

Крім того, близько 99 добровольців протягом дня випивали по три чашки, а 52 випивали більше трьох.

Результати дослідження показали, що систолічний артеріальний тиск (САД) — більш високе значення — має тенденцію до зниження з кількістю випитих чашок.

Однак у тих, хто випивав одну чашку кави на день, артеріальний тиск був у середньому трохи нижчим, ніж у тих, хто не п’є кави. Це торкнулося і тих, хто випивав дві і три чашки кави.

При цьому вчені визнали, що про кількість споживаної кави добровольці повідомляли самі, можливо, занижуючи деякі дані, що могло вплинути на результати.

Крім того, набір даних був оцінений без деталізації використовуваного обсмажування, методів приготування або вживання напою з молоком або без.

Джерело: Nutrients