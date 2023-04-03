Гипертония или же артериальная гипертензия — распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы. Проявляется систематическим повышением артериального давления (давления крови в артериях).
Это может вызвать серьезные заболевания: инсульт, инфаркт, хроническая сердечная недостаточность и тому подобное.
Повышенным считается давление, которое имеет значение больше 130/90. Поэтому лучше всего — обратиться к врачу или вызвать скорую.
Узнать, какое у вас давление, можно с помощью тонометра. Признаками высокого давления могут быть такие симптомы:
- головная боль
- тошнота
- головокружение
- слабость
- боль в сердце и груди
Как снизить давление — советы врача
Дыхательное упражнение
- Займите удобное положение.
- Закройте глаза.
- Считая до пяти, делайте глубокий вдох животом.
- Задержите дыхание на 8-10 сек.
- Сделайте выдох, также считая до пяти.
- Выполняйте упражнение в течение 3-5 мин.
Прохладный душ
При повышении артериального давления примите прохладный душ или ванну. Таким образом, замедлится пульс и опустится давление.
Компресс с водой
Приложите прохладный компресс с водой к голове на несколько минут.
Чай на травах
Добавьте в рацион травяной чай. Прекрасно подойдет зеленый чай, мелисса и мята.
Также при гипертонической болезни семейный врач Анастасия Брухнова советует придерживаться следующих рекомендаций:
- Контроль физических и психоэмоциональных нагрузок.
- Прогулки на свежем воздухе.
- Изменение рациона питания (уменьшить количество жирной, жареной и острой пищи).
- Выполнять специальные техники медитации и релаксации для успокоения нервной системы.
- Ежедневный контроль давления и пульса, независимо от общего состояния.
- Регулярный прием лекарственных средств (назначенных исключительно врачом).
- Ежегодный чек-ап организма (ЭКГ, анализы, консультация семейного врача, кардиолога и т.д.).
- Полноценный сон.