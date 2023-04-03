Гипертония или же артериальная гипертензия — распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы. Проявляется систематическим повышением артериального давления (давления крови в артериях).

Это может вызвать серьезные заболевания: инсульт, инфаркт, хроническая сердечная недостаточность и тому подобное.

Повышенным считается давление, которое имеет значение больше 130/90. Поэтому лучше всего — обратиться к врачу или вызвать скорую.

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Узнать, какое у вас давление, можно с помощью тонометра. Признаками высокого давления могут быть такие симптомы:

головная боль

тошнота

головокружение

слабость

боль в сердце и груди

Как снизить давление — советы врача

Дыхательное упражнение

Займите удобное положение. Закройте глаза. Считая до пяти, делайте глубокий вдох животом. Задержите дыхание на 8-10 сек. Сделайте выдох, также считая до пяти. Выполняйте упражнение в течение 3-5 мин.

Прохладный душ

При повышении артериального давления примите прохладный душ или ванну. Таким образом, замедлится пульс и опустится давление.

Компресс с водой

Приложите прохладный компресс с водой к голове на несколько минут.

Чай на травах

Добавьте в рацион травяной чай. Прекрасно подойдет зеленый чай, мелисса и мята.

Также при гипертонической болезни семейный врач Анастасия Брухнова советует придерживаться следующих рекомендаций: