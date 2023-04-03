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Как быстро снизить давление в домашних условиях: простые способы от врача

3 апреля 2023, 18:52
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Як знизити тиск
Источник: Unsplash

Гипертония или же артериальная гипертензия — распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы. Проявляется систематическим повышением артериального давления (давления крови в артериях).

Это может вызвать серьезные заболевания: инсульт, инфаркт, хроническая сердечная недостаточность и тому подобное.

Повышенным считается давление, которое имеет значение больше 130/90. Поэтому лучше всего — обратиться к врачу или вызвать скорую.

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Узнать, какое у вас давление, можно с помощью тонометра. Признаками высокого давления могут быть такие симптомы:

  • головная боль
  • тошнота
  • головокружение
  • слабость
  • боль в сердце и груди

Как снизить давление — советы врача

Дыхательное упражнение

  1. Займите удобное положение.
  2. Закройте глаза.
  3. Считая до пяти, делайте глубокий вдох животом.
  4. Задержите дыхание на 8-10 сек.
  5. Сделайте выдох, также считая до пяти.
  6. Выполняйте упражнение в течение 3-5 мин.

Прохладный душ

При повышении артериального давления примите прохладный душ или ванну. Таким образом, замедлится пульс и опустится давление.

Компресс с водой

Приложите прохладный компресс с водой к голове на несколько минут.

Чай на травах

Добавьте в рацион травяной чай. Прекрасно подойдет зеленый чай, мелисса и мята.

Также при гипертонической болезни семейный врач Анастасия Брухнова советует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Контроль физических и психоэмоциональных нагрузок.
  • Прогулки на свежем воздухе.
  • Изменение рациона питания (уменьшить количество жирной, жареной и острой пищи).
  • Выполнять специальные техники медитации и релаксации для успокоения нервной системы.
  • Ежедневный контроль давления и пульса, независимо от общего состояния.
  • Регулярный прием лекарственных средств (назначенных исключительно врачом).
  • Ежегодный чек-ап организма (ЭКГ, анализы, консультация семейного врача, кардиолога и т.д.).
  • Полноценный сон.
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