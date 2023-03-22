Люди с пониженным давлением всю жизнь страдают. Они не могут полноценно работать, выдерживать интенсивные физические нагрузки и вообще наслаждаться жизнью. Нормализовать низкое давление можно с помощью сбалансированного питания.

Что есть при низком давлении, Фактам ICTV рассказала терапевт Анастасия Коваль.

Низкое давление: почему возникает

— Состояние, которое характеризуется пониженным давлением, называется гипотензией, — объясняет специалист. — Сниженным мы называем давление ниже 110 (систолическое) и 70 (диастолическое).

Есть много людей, которые комфортно чувствуют себя с пониженным давлением, а повышение до тех цифр, которые мы привыкли называть нормальными, эти люди переживают очень сложно и жалуются на симптомы, похожие на гипертонический криз:

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головная боль;

ощущение жара;

выраженная слабость;

головокружение;

потемнение в глазах;

тошнота и рвота.

Спортсмены и люди, тяжело работающие физически, почти всегда имеют пониженное давление, ведь их организм адаптируется к чрезмерным нагрузкам и учится дозированно потреблять кислород.

Есть множество причин, вызывающих снижение артериального давления. Нередко люди рождаются и всю жизнь живут с показателями, которые для других – слишком низкие.

Среди других распространенных причин гипотензии:

Травмы – позвоночника или черепа. Болезни – цирроз печени, гипогликемия, поражение щитовидной железы и т. д. Чрезмерные физические и психологические перегрузки. Длительный стресс. Обезвоживание. Интоксикация организма. Инфекционные болезни.

Что есть, если замучило низкое давление

— Чего точно не следует делать, если страдаете гипотензией, так это голодать, — предостерегает Анастасия Коваль. — Напротив, ваша задача – питаться сбалансированно и часто – 4-5 раз в день небольшими порциями.

Вам нужно потреблять больше овощей, фруктов и зелени, чтобы организм получал достаточно витаминов.

Топ-5 продуктов для гипотоников:

Черный шоколад.

Гранатовый сок.

Корица (добавляйте эту приправу не только в сладости, но и в основные блюда).

Виноград (лучше – темный), его можно есть как отдельное блюдо или делать виноградный сок.

Мед – если нет аллергии, этот полезный продукт нужно потреблять ежедневно.

Также важно, чтобы ваши блюда содержали достаточное количество соли. Если давление резко снизилось, можно съесть что-нибудь соленое, например, сельдь, орешки или квашеный огурец.

Попытались нормализовать давление питанием, но не помогло? Идите к своему семейному врачу. Учитывая ваши симптомы, он назначит эффективное лечение или даст направление к узкопрофильному специалисту. Не надо молча страдать, ведь гипотензия может являться симптомом более опасных болезней.

Чем опасно низкое давление и как его нормализовать

Если вы не чувствуете себя комфортно с пониженным давлением, нужно его повышать. Ведь гипотензия приводит к тому, что ваш мозг страдает от недостаточного кровообращения, а значит, есть риск ишемического инсульта.

Нередко от низкого давления страдают беременные. И тогда в опасности оказывается ребенок, вынашиваемый женщиной, ведь плод недополучает кислород и питательные вещества, а следовательно, не может нормально развиваться.

— Когда мы говорим о людях, которые обычно имеют нормальное давление, но испытывают ухудшение состояния и фиксируют его понижение – здесь поможет крепкий кофе или чай, желательно сладкие, физическая активность. Если физическая активность усложнена, то положите человека на спину, подняв ему ноги на 30 градусов, – советует врач.

Нормализовать давление помогают также:

Длительные прогулки на открытом воздухе.

Регулярные тренировки (выбирайте нагрузку в соответствии со своим состоянием здоровья и возрастом).

Полноценный сон.

Чередование работы и отдыха.

Избегание стрессов и чрезмерного психологического напряжения.

Можно попробовать также травяные чаи или же настойки из корня солодки, пустырника, женьшеня, боярышника, элеутерококка и прочего.