Люди с пониженным давлением всю жизнь страдают. Они не могут полноценно работать, выдерживать интенсивные физические нагрузки и вообще наслаждаться жизнью. Нормализовать низкое давление можно с помощью сбалансированного питания.
Что есть при низком давлении, Фактам ICTV рассказала терапевт Анастасия Коваль.
Низкое давление: почему возникает
— Состояние, которое характеризуется пониженным давлением, называется гипотензией, — объясняет специалист. — Сниженным мы называем давление ниже 110 (систолическое) и 70 (диастолическое).
Есть много людей, которые комфортно чувствуют себя с пониженным давлением, а повышение до тех цифр, которые мы привыкли называть нормальными, эти люди переживают очень сложно и жалуются на симптомы, похожие на гипертонический криз:
- головная боль;
- ощущение жара;
- выраженная слабость;
- головокружение;
- потемнение в глазах;
- тошнота и рвота.
Спортсмены и люди, тяжело работающие физически, почти всегда имеют пониженное давление, ведь их организм адаптируется к чрезмерным нагрузкам и учится дозированно потреблять кислород.
Есть множество причин, вызывающих снижение артериального давления. Нередко люди рождаются и всю жизнь живут с показателями, которые для других – слишком низкие.
Среди других распространенных причин гипотензии:
- Травмы – позвоночника или черепа.
- Болезни – цирроз печени, гипогликемия, поражение щитовидной железы и т. д.
- Чрезмерные физические и психологические перегрузки.
- Длительный стресс.
- Обезвоживание.
- Интоксикация организма.
- Инфекционные болезни.
Что есть, если замучило низкое давление
— Чего точно не следует делать, если страдаете гипотензией, так это голодать, — предостерегает Анастасия Коваль. — Напротив, ваша задача – питаться сбалансированно и часто – 4-5 раз в день небольшими порциями.
Вам нужно потреблять больше овощей, фруктов и зелени, чтобы организм получал достаточно витаминов.
Топ-5 продуктов для гипотоников:
- Черный шоколад.
- Гранатовый сок.
- Корица (добавляйте эту приправу не только в сладости, но и в основные блюда).
- Виноград (лучше – темный), его можно есть как отдельное блюдо или делать виноградный сок.
- Мед – если нет аллергии, этот полезный продукт нужно потреблять ежедневно.
Также важно, чтобы ваши блюда содержали достаточное количество соли. Если давление резко снизилось, можно съесть что-нибудь соленое, например, сельдь, орешки или квашеный огурец.
Попытались нормализовать давление питанием, но не помогло? Идите к своему семейному врачу. Учитывая ваши симптомы, он назначит эффективное лечение или даст направление к узкопрофильному специалисту. Не надо молча страдать, ведь гипотензия может являться симптомом более опасных болезней.
Чем опасно низкое давление и как его нормализовать
Если вы не чувствуете себя комфортно с пониженным давлением, нужно его повышать. Ведь гипотензия приводит к тому, что ваш мозг страдает от недостаточного кровообращения, а значит, есть риск ишемического инсульта.
Нередко от низкого давления страдают беременные. И тогда в опасности оказывается ребенок, вынашиваемый женщиной, ведь плод недополучает кислород и питательные вещества, а следовательно, не может нормально развиваться.
— Когда мы говорим о людях, которые обычно имеют нормальное давление, но испытывают ухудшение состояния и фиксируют его понижение – здесь поможет крепкий кофе или чай, желательно сладкие, физическая активность. Если физическая активность усложнена, то положите человека на спину, подняв ему ноги на 30 градусов, – советует врач.
Нормализовать давление помогают также:
- Длительные прогулки на открытом воздухе.
- Регулярные тренировки (выбирайте нагрузку в соответствии со своим состоянием здоровья и возрастом).
- Полноценный сон.
- Чередование работы и отдыха.
- Избегание стрессов и чрезмерного психологического напряжения.
Можно попробовать также травяные чаи или же настойки из корня солодки, пустырника, женьшеня, боярышника, элеутерококка и прочего.