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Как измерить давление без тонометра – действенный метод

20 марта 2022, 10:27
Мила Грубник редактор раздела Здоровье Галина Похмурская сімейний лікар, терапевт
давление
Источник: Depositphotos

Во время войны может возникнуть ситуация, когда невозможно измерить давление с помощью специального устройства.

Врач Галина Похмурская рассказала, как это сделать без тонометра.

По ее словам, жалобы, связанные с повышенным давлением, частые. Человека могут беспокоить головная боль, сдавливание в сердце, тошнота.

Чтобы точно понять, что проблема именно с давлением и оказать больному правильную помощь, нужно сначала проверить показатели.

Как измерить давление без тонометра

С этим помогут законы физики. Человеку понадобится линейка или лента для измерения длины, нить или волосы, обручальное кольцо.

Инструкция

  1. Прикрепить линейку вдоль левой руки, от запястья к локтю.
  2. На волос или нить повесить кольцо.
  3. Четко зафиксировать левую руку, не двигать ею.
  4. Вести кольцо вдоль линейки.
  5. На нужных отметках линейки кольцо среагирует – оно будет колебаться на нижних и верхних показателях давления.

 

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Публикация от Доктор Галина Похмурська (@doctor_galuna_pokhmyrska)

К такому методу следует прибегать только тогда, когда нет специального устройства.

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По возможности нужно дополнительно проконсультироваться с лечащим врачом.

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