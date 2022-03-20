Как измерить давление без тонометра – действенный метод

Во время войны может возникнуть ситуация, когда невозможно измерить давление с помощью специального устройства.
Врач Галина Похмурская рассказала, как это сделать без тонометра.
По ее словам, жалобы, связанные с повышенным давлением, частые. Человека могут беспокоить головная боль, сдавливание в сердце, тошнота.
Чтобы точно понять, что проблема именно с давлением и оказать больному правильную помощь, нужно сначала проверить показатели.
Как измерить давление без тонометра
С этим помогут законы физики. Человеку понадобится линейка или лента для измерения длины, нить или волосы, обручальное кольцо.
Инструкция
- Прикрепить линейку вдоль левой руки, от запястья к локтю.
- На волос или нить повесить кольцо.
- Четко зафиксировать левую руку, не двигать ею.
- Вести кольцо вдоль линейки.
- На нужных отметках линейки кольцо среагирует – оно будет колебаться на нижних и верхних показателях давления.
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К такому методу следует прибегать только тогда, когда нет специального устройства.
По возможности нужно дополнительно проконсультироваться с лечащим врачом.