Как измерить давление без тонометра – действенный метод

Во время войны может возникнуть ситуация, когда невозможно измерить давление с помощью специального устройства.

Врач Галина Похмурская рассказала, как это сделать без тонометра.

По ее словам, жалобы, связанные с повышенным давлением, частые. Человека могут беспокоить головная боль, сдавливание в сердце, тошнота.

Чтобы точно понять, что проблема именно с давлением и оказать больному правильную помощь, нужно сначала проверить показатели.

Как измерить давление без тонометра

С этим помогут законы физики. Человеку понадобится линейка или лента для измерения длины, нить или волосы, обручальное кольцо.

Инструкция

Прикрепить линейку вдоль левой руки, от запястья к локтю. На волос или нить повесить кольцо. Четко зафиксировать левую руку, не двигать ею. Вести кольцо вдоль линейки. На нужных отметках линейки кольцо среагирует – оно будет колебаться на нижних и верхних показателях давления.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Галина Похмурська (@doctor_galuna_pokhmyrska)

К такому методу следует прибегать только тогда, когда нет специального устройства.

По возможности нужно дополнительно проконсультироваться с лечащим врачом.