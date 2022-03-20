Як виміряти тиск без тонометра – дієвий метод

Під час війни може виникнути ситуація, коли неможливо виміряти тиск за допомогою спеціального пристрою.
Лікар Галина Похмурська розповіла, як це зробити без тонометра.
За її словами, скарги, пов’язані з підвищеним тиском, є частими. Людину можуть турбувати головний біль, здавлення у серці, нудота.
Щоб точно зрозуміти, що проблема саме з тиском та надати хворому правильну допомогу, треба спочатку перевірити показники.
Як виміряти тиск без тонометра
З цим допоможуть закони фізики. Людині знадобиться лінійка чи стрічка для вимірювання довжини, нитка чи волосина, обручка.
Інструкція
- Прикріпити лінійку вздовж лівої руки, від зап’ястя до ліктя.
- На волосину чи нитку повісити кільце.
- Чітко зафіксувати ліву руку, не рухати нею.
- Вести кільце вздовж лінійки.
- На потрібних позначках лінійки кільце зреагує – воно коливатиметься на нижніх та верхніх показниках тиску.
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До такого методу треба вдаватися лише тоді, коли немає спеціального пристрою.
За можливості потрібно додатково проконсультуватися з лікарем.