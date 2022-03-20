Як виміряти тиск без тонометра – дієвий метод

Під час війни може виникнути ситуація, коли неможливо виміряти тиск за допомогою спеціального пристрою.

Лікар Галина Похмурська розповіла, як це зробити без тонометра.

За її словами, скарги, пов’язані з підвищеним тиском, є частими. Людину можуть турбувати головний біль, здавлення у серці, нудота.

Щоб точно зрозуміти, що проблема саме з тиском та надати хворому правильну допомогу, треба спочатку перевірити показники.

Як виміряти тиск без тонометра

З цим допоможуть закони фізики. Людині знадобиться лінійка чи стрічка для вимірювання довжини, нитка чи волосина, обручка.

Інструкція

Прикріпити лінійку вздовж лівої руки, від зап’ястя до ліктя. На волосину чи нитку повісити кільце. Чітко зафіксувати ліву руку, не рухати нею. Вести кільце вздовж лінійки. На потрібних позначках лінійки кільце зреагує – воно коливатиметься на нижніх та верхніх показниках тиску.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Галина Похмурська (@doctor_galuna_pokhmyrska)

До такого методу треба вдаватися лише тоді, коли немає спеціального пристрою.

За можливості потрібно додатково проконсультуватися з лікарем.