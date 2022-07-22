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Почему кружится голова: причины и методы борьбы

22 июля 2022, 18:15
Ирина Цимбал журналист Факты ICTV Анастасия Коваль терапевт
головний біль
Источник: Depositphotos

Головокружение, если оно возникло однократно, не несет большой угрозы человеку. Но если это повторяется постоянно, следует задуматься. Почему кружится голова и как с этим бороться, Фактам ICTV объясняет врач-терапевт Анастасия Коваль.

– Для нас, врачей, важно понимать, как именно кружится голова: колеблются предметы, а человек — нет, или ощущение оборотов и предметов, и человека одновременно. Есть ли потемнение в глазах, есть ли двоение в глазах, есть ли после головокружения потеря сознания, тошнота, рвота, – объясняет специалист.

Основные причины головокружения головы

Головокружение в голове (вертиго) – это не отдельное заболевание, а симптом.

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Причин может быть много и совершенно разного происхождения:

  • анемия;
  • проблемы с кровоснабжением головного мозга;
  • при нарушениях зрения (глаукома, астигматизм, катаракта);
  • лор-патология (болезнь Меньера, лабиринтинит);
  • после травм головы и шеи;
  • через остеохондроз, гипогликемию, опухоли мозга, неврозы;
  • от колебания АД.

Головокружение – не только результат болезни

Головокружение не всегда возникает из-за наличия у человека заболевания. Его могут провоцировать другие факторы.

Например:

  • Длительное голодание. Головокружением мозг реагирует на нехватку питательных веществ, и таким образом уменьшает расход энергии.
  • Перегрев. Это уже реакция сердечно-сосудистой системы на высокую температуру вашего тела.
  • Недостаток кислорода – вы слишком долго находитесь в удушающе жарком помещении.
  • Стремительное похудение. Аномальная стройность, обретенная в короткие сроки, приводит к интоксикации организма.
  • Недосыпание – из-за головокружения ваш организм пытается отдохнуть.
  • Стресс, вызванный гневом, чрезмерным волнением или подобным.

Кружится голова! Как это вылечить?

— Лечить этот симптом нужно в соответствии с причиной головокружения. К сожалению, единого рецепта выздоровления от головокружения нет, – предостерегает Анастасия Коваль.

Можно только облегчить симптоматику в какой-то момент.

Вот несколько полезных советов, что делать, если кружится голова:

  • Если головокружение произошло во время движения – остановитесь.
  • Постарайтесь сконцентрировать взгляд на одной точке.
  • Если вы чувствуете потемнение в глазах – присядьте, чтобы в случае потери сознания не получить травм.
  • Если рядом есть люди – попросите, чтобы были рядом.
  • Выпейте воды.
  • Попробуйте увеличить количество поступления воздуха (выйдите из толпы людей, переместитесь к окну или двери, расстегните воротник).
  • Съешьте что-нибудь, чтобы повысить уровень сахара в крови.

Если у вас постоянно кружится голова, не игнорируйте сигнал, который вам посылает организм. Пройдите обследование у врача, чтобы найти истинную причину головокружения. И, соответственно, получить профессиональное лечение.

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