Головокружение, если оно возникло однократно, не несет большой угрозы человеку. Но если это повторяется постоянно, следует задуматься. Почему кружится голова и как с этим бороться, Фактам ICTV объясняет врач-терапевт Анастасия Коваль.

– Для нас, врачей, важно понимать, как именно кружится голова: колеблются предметы, а человек — нет, или ощущение оборотов и предметов, и человека одновременно. Есть ли потемнение в глазах, есть ли двоение в глазах, есть ли после головокружения потеря сознания, тошнота, рвота, – объясняет специалист.

Основные причины головокружения головы

Головокружение в голове (вертиго) – это не отдельное заболевание, а симптом.

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Причин может быть много и совершенно разного происхождения:

анемия;

проблемы с кровоснабжением головного мозга;

при нарушениях зрения (глаукома, астигматизм, катаракта);

лор-патология (болезнь Меньера, лабиринтинит);

после травм головы и шеи;

через остеохондроз, гипогликемию, опухоли мозга, неврозы;

от колебания АД.

Головокружение – не только результат болезни

Головокружение не всегда возникает из-за наличия у человека заболевания. Его могут провоцировать другие факторы.

Например:

Длительное голодание. Головокружением мозг реагирует на нехватку питательных веществ, и таким образом уменьшает расход энергии.

Перегрев. Это уже реакция сердечно-сосудистой системы на высокую температуру вашего тела.

Недостаток кислорода – вы слишком долго находитесь в удушающе жарком помещении.

Стремительное похудение. Аномальная стройность, обретенная в короткие сроки, приводит к интоксикации организма.

Недосыпание – из-за головокружения ваш организм пытается отдохнуть.

Стресс, вызванный гневом, чрезмерным волнением или подобным.

Кружится голова! Как это вылечить?

— Лечить этот симптом нужно в соответствии с причиной головокружения. К сожалению, единого рецепта выздоровления от головокружения нет, – предостерегает Анастасия Коваль.

Можно только облегчить симптоматику в какой-то момент.

Вот несколько полезных советов, что делать, если кружится голова:

Если головокружение произошло во время движения – остановитесь.

Постарайтесь сконцентрировать взгляд на одной точке.

Если вы чувствуете потемнение в глазах – присядьте, чтобы в случае потери сознания не получить травм.

Если рядом есть люди – попросите, чтобы были рядом.

Выпейте воды.

Попробуйте увеличить количество поступления воздуха (выйдите из толпы людей, переместитесь к окну или двери, расстегните воротник).

Съешьте что-нибудь, чтобы повысить уровень сахара в крови.

Если у вас постоянно кружится голова, не игнорируйте сигнал, который вам посылает организм. Пройдите обследование у врача, чтобы найти истинную причину головокружения. И, соответственно, получить профессиональное лечение.