Головокружение, если оно возникло однократно, не несет большой угрозы человеку. Но если это повторяется постоянно, следует задуматься. Почему кружится голова и как с этим бороться, Фактам ICTV объясняет врач-терапевт Анастасия Коваль.
– Для нас, врачей, важно понимать, как именно кружится голова: колеблются предметы, а человек — нет, или ощущение оборотов и предметов, и человека одновременно. Есть ли потемнение в глазах, есть ли двоение в глазах, есть ли после головокружения потеря сознания, тошнота, рвота, – объясняет специалист.
Основные причины головокружения головы
Головокружение в голове (вертиго) – это не отдельное заболевание, а симптом.
Причин может быть много и совершенно разного происхождения:
- анемия;
- проблемы с кровоснабжением головного мозга;
- при нарушениях зрения (глаукома, астигматизм, катаракта);
- лор-патология (болезнь Меньера, лабиринтинит);
- после травм головы и шеи;
- через остеохондроз, гипогликемию, опухоли мозга, неврозы;
- от колебания АД.
Головокружение – не только результат болезни
Головокружение не всегда возникает из-за наличия у человека заболевания. Его могут провоцировать другие факторы.
Например:
- Длительное голодание. Головокружением мозг реагирует на нехватку питательных веществ, и таким образом уменьшает расход энергии.
- Перегрев. Это уже реакция сердечно-сосудистой системы на высокую температуру вашего тела.
- Недостаток кислорода – вы слишком долго находитесь в удушающе жарком помещении.
- Стремительное похудение. Аномальная стройность, обретенная в короткие сроки, приводит к интоксикации организма.
- Недосыпание – из-за головокружения ваш организм пытается отдохнуть.
- Стресс, вызванный гневом, чрезмерным волнением или подобным.
Кружится голова! Как это вылечить?
— Лечить этот симптом нужно в соответствии с причиной головокружения. К сожалению, единого рецепта выздоровления от головокружения нет, – предостерегает Анастасия Коваль.
Можно только облегчить симптоматику в какой-то момент.
Вот несколько полезных советов, что делать, если кружится голова:
- Если головокружение произошло во время движения – остановитесь.
- Постарайтесь сконцентрировать взгляд на одной точке.
- Если вы чувствуете потемнение в глазах – присядьте, чтобы в случае потери сознания не получить травм.
- Если рядом есть люди – попросите, чтобы были рядом.
- Выпейте воды.
- Попробуйте увеличить количество поступления воздуха (выйдите из толпы людей, переместитесь к окну или двери, расстегните воротник).
- Съешьте что-нибудь, чтобы повысить уровень сахара в крови.
Если у вас постоянно кружится голова, не игнорируйте сигнал, который вам посылает организм. Пройдите обследование у врача, чтобы найти истинную причину головокружения. И, соответственно, получить профессиональное лечение.