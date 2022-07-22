Запаморочення, якщо воно виникло одноразово, не становить великої загрози для людини. Але якщо це повторюється постійно, слід замислитися. Чому крутиться голова та як із цим боротися, Фактам ICTV пояснює лікарка-терапевтка Анастасія Коваль.
– Для нас, лікарів, важливо розуміти, як саме крутиться в голові: коливаються предмети, а людина – ні, чи відчуття обертів і предметів, і людини одночасно. Чи є потемніння в очах, чи є двоїння в очах, чи є після запаморочення втрата свідомості, нудота, блювання, – пояснює фахівчиня.
Основні причини запаморочення голови
Запаморочення в голові (вертиго) – це не окреме захворювання, а симптом.
Причин може бути багато, і абсолютно різного походження:
- анемія;
- проблеми з кровопостачанням головного мозку;
- при порушеннях зору (глаукома, астигматизм, катаракта);
- лор-патологія (хвороба Меньєра, лабіринтинт);
- після травм голови та шиї;
- через остеохондроз, гіпоглікемію, пухлини мозку, неврози;
- від коливання артеріального тиску.
Запаморочення – не лише результат хвороби
Запаморочення не завжди виникає через наявність у людини захворювання. Його можуть провокувати й інші фактори.
Наприклад:
- Тривале голодування. Запамороченням мозок реагує на брак поживних речовин, і таким чином зменшує витрати енергії.
- Перегрівання. Це вже реакція серцево-судинної системи на зависоку температуру вашого тіла.
- Нестача кисню – ви задовго перебуваєте в задушливому жаркому приміщенні.
- Стрімке схуднення. Аномальна стрункість, здобута в короткі терміни, призводить до інтоксикації організму.
- Недосипання – через запаморочення ваш організм намагається перепочити.
- Стрес, викликаний гнівом, надмірним хвилюванням чи подібним.
Крутиться голова! Як це вилікувати?
– Лікувати цей симптом потрібно відповідно до причини запаморочення. На жаль, єдиного рецепту одужання від запаморочення немає, – застерігає Анастасія Коваль.
Можна лише полегшити симптоматику у певний момент.
Ось кілька корисних порад, що робити, якщо крутиться голова:
- Якщо запаморочення трапилось під час руху – зупиніться.
- Постарайтесь сконцентрувати погляд на одній точці.
- Якщо відчуваєте потемніння в очах – присядьте, щоб у випадку втрати свідомості не отримати травм.
- Якщо є поруч люди – попросіть, щоб були поруч.
- Випийте води.
- Спробуйте збільшити кількість надходження повітря (вийдіть з натовпу людей, перемістіться до вікна чи дверей, розстібніть комір).
- З’їжте щось, щоб підвищити рівень цукру в крові.
Якщо у вас постійно крутиться голова, не ігноруйте сигнал, який вам посилає організм. Пройдіть обстеження у лікаря, аби знайти справжню причину запаморочення. І, відповідно, отримати фахове лікування.