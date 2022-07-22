Запаморочення, якщо воно виникло одноразово, не становить великої загрози для людини. Але якщо це повторюється постійно, слід замислитися. Чому крутиться голова та як із цим боротися, Фактам ICTV пояснює лікарка-терапевтка Анастасія Коваль.

– Для нас, лікарів, важливо розуміти, як саме крутиться в голові: коливаються предмети, а людина – ні, чи відчуття обертів і предметів, і людини одночасно. Чи є потемніння в очах, чи є двоїння в очах, чи є після запаморочення втрата свідомості, нудота, блювання, – пояснює фахівчиня.

Основні причини запаморочення голови

Запаморочення в голові (вертиго) – це не окреме захворювання, а симптом.

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Причин може бути багато, і абсолютно різного походження:

анемія;

проблеми з кровопостачанням головного мозку;

при порушеннях зору (глаукома, астигматизм, катаракта);

лор-патологія (хвороба Меньєра, лабіринтинт);

після травм голови та шиї;

через остеохондроз, гіпоглікемію, пухлини мозку, неврози;

від коливання артеріального тиску.

Запаморочення – не лише результат хвороби

Запаморочення не завжди виникає через наявність у людини захворювання. Його можуть провокувати й інші фактори.

Наприклад:

Тривале голодування. Запамороченням мозок реагує на брак поживних речовин, і таким чином зменшує витрати енергії.

Перегрівання. Це вже реакція серцево-судинної системи на зависоку температуру вашого тіла.

Нестача кисню – ви задовго перебуваєте в задушливому жаркому приміщенні.

Стрімке схуднення. Аномальна стрункість, здобута в короткі терміни, призводить до інтоксикації організму.

Недосипання – через запаморочення ваш організм намагається перепочити.

Стрес, викликаний гнівом, надмірним хвилюванням чи подібним.

Крутиться голова! Як це вилікувати?

– Лікувати цей симптом потрібно відповідно до причини запаморочення. На жаль, єдиного рецепту одужання від запаморочення немає, – застерігає Анастасія Коваль.

Можна лише полегшити симптоматику у певний момент.

Ось кілька корисних порад, що робити, якщо крутиться голова:

Якщо запаморочення трапилось під час руху – зупиніться.

Постарайтесь сконцентрувати погляд на одній точці.

Якщо відчуваєте потемніння в очах – присядьте, щоб у випадку втрати свідомості не отримати травм.

Якщо є поруч люди – попросіть, щоб були поруч.

Випийте води.

Спробуйте збільшити кількість надходження повітря (вийдіть з натовпу людей, перемістіться до вікна чи дверей, розстібніть комір).

З’їжте щось, щоб підвищити рівень цукру в крові.

Якщо у вас постійно крутиться голова, не ігноруйте сигнал, який вам посилає організм. Пройдіть обстеження у лікаря, аби знайти справжню причину запаморочення. І, відповідно, отримати фахове лікування.