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Чому крутиться голова: причини і методи боротьби

22 Липня 2022, 18:15
Ірина Цимбал журналістка Факти ICTV Анастасія Коваль терапевт
головний біль
Джерело: Depositphotos

Запаморочення, якщо воно виникло одноразово, не становить великої загрози для людини. Але якщо це повторюється постійно, слід замислитися. Чому крутиться голова та як із цим боротися, Фактам ICTV пояснює лікарка-терапевтка Анастасія Коваль.

– Для нас, лікарів, важливо розуміти, як саме крутиться в голові: коливаються предмети, а людина – ні, чи відчуття обертів і предметів, і людини одночасно. Чи є потемніння в очах, чи є двоїння в очах, чи є після запаморочення втрата свідомості, нудота, блювання, – пояснює фахівчиня.

Основні причини запаморочення голови

Запаморочення в голові (вертиго) – це не окреме захворювання, а симптом.

Зараз дивляться

Причин може бути багато, і абсолютно різного походження:

  • анемія;
  • проблеми з кровопостачанням головного мозку;
  • при порушеннях зору (глаукома, астигматизм, катаракта);
  • лор-патологія (хвороба Меньєра, лабіринтинт);
  • після травм голови та шиї;
  • через остеохондроз, гіпоглікемію, пухлини мозку, неврози;
  • від коливання артеріального тиску.

Запаморочення – не лише результат хвороби

Запаморочення не завжди виникає через наявність у людини захворювання. Його можуть провокувати й інші фактори.

Наприклад:

  • Тривале голодування. Запамороченням мозок реагує на брак поживних речовин, і таким чином зменшує витрати енергії.
  • Перегрівання. Це вже реакція серцево-судинної системи на зависоку температуру вашого тіла.
  • Нестача кисню – ви задовго перебуваєте в задушливому жаркому приміщенні.
  • Стрімке схуднення. Аномальна стрункість, здобута в короткі терміни, призводить до інтоксикації організму.
  • Недосипання – через запаморочення ваш організм намагається перепочити.
  • Стрес, викликаний гнівом, надмірним хвилюванням чи подібним.

Крутиться голова! Як це вилікувати?

– Лікувати цей симптом потрібно відповідно до причини запаморочення. На жаль, єдиного рецепту одужання від запаморочення немає, – застерігає Анастасія Коваль.

Можна лише полегшити симптоматику у певний момент.

Ось кілька корисних порад, що робити, якщо крутиться голова:

  • Якщо запаморочення трапилось під час руху – зупиніться.
  • Постарайтесь сконцентрувати погляд на одній точці.
  • Якщо відчуваєте потемніння в очах – присядьте, щоб у випадку втрати свідомості не отримати травм.
  • Якщо є поруч люди – попросіть, щоб були поруч.
  • Випийте води.
  • Спробуйте збільшити кількість надходження повітря (вийдіть з натовпу людей, перемістіться до вікна чи дверей, розстібніть комір).
  • З’їжте щось, щоб підвищити рівень цукру в крові.

Якщо у вас постійно крутиться голова, не ігноруйте сигнал, який вам посилає організм. Пройдіть обстеження у лікаря, аби знайти справжню причину запаморочення. І, відповідно, отримати фахове лікування.

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