Легкий головний біль, який може виникнути від задухи й напруги, при перевтомі можна усунути за допомогою заспокійливого засобу, їжею, кавою або невеликим відпочинком.

Але якщо ви відчуваєте наростаючий, сильний головний біль, який відрізняється від того, що ви зазвичай відчуваєте, при якому не допомагають болезаспокійливі препарати, це може свідчити про серйозну патологію.

На щастя, такі проблеми трапляються рідко. Та ви повинні знати, коли головний біль вимагає невідкладної допомоги і як контролювати переважну більшість головного болю, який не загрожує вашому здоров’ю.

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Що ж болить у голові

Як відомо, речовина мозку та череп ніколи не болять, оскільки в них немає нервів, що посилають специфічні імпульси болю. Але кровоносні судини в голові та шиї, тканини, які оточують мозок та деякі основні нерви, що виходять із мозку, можуть викликати болі.

Головний біль також може виникнути у скальпі, синусах, зубах, м’язах та суглобах шиї.

Біль як сигнал хвороби

Деякі головні болі вимагають термінової медичної допомоги. Ось деякі важливі сигнали, які повинні вас стурбувати:

Значна зміна характеру головного болю.

Головний біль, який вперше з’являється після 50 років.

Надзвичайно тяжкий біль.

Біль, який посилюється або виникає при кашлі чи русі.

Головний біль, який наростає.

Зміни особистості чи розумової функції.

Головний біль, що супроводжується лихоманкою, кривошиєю, сплутаністю свідомості, зниженням уваги або пам’яті, неврологічними симптомами, як-от порушення зору, невиразна мова, слабкість, оніміння або судоми.

Головний біль, що супроводжується болем та чутливістю біля скронь.

Головний біль, що супроводжується почервонінням очей.

Головний біль, що триває після удару по голові або головою.

Головний біль, який заважає повсякденній діяльності.

Головний біль, який з’являється раптово, особливо під час сну.

Головний біль у пацієнтів з раком або ослабленою імунною системою.

Типи головного болю

Головний біль напруги. Найбільш поширений з усіх головних болів. Здебільшого він трапляється нечасто. Але в деяких людей буває по три чи чотири рази на тиждень.

Типовий головний біль напруги: тупий, що стискає з обох боків голови (голова в лещатах). Плечі та шия також можуть боліти. Викликаний втомою, емоційним стресом чи проблемами з м’язами, з суглобами шиї чи щелепи. Зазвичай триває від 20 хв до двох годин.

Лікування: парацетамол, нестероїдні протизапальні засоби, антидепресанти. Може допомогти грілка чи теплий душ; деякі люди почуваються краще після короткого сну або перекусу.

Спробуйте визначити тригери, щоб уникати їх: не перевтомлюйтесь, не пропускайте примання їжі.

Навчіться методам релаксації. Йога особливо корисна, тому що вона може розслаблювати як ваш мозок, так і м’язи шиї.

Лікар може призначити сильніший знеболювальний препарат, або засіб, що розслаблює м’язи, щоб контролювати головний біль.

Мігрень. Зустрічається рідше, ніж головний біль напруги, але вона зазвичай набагато сильніша. Вона вдвічі-втричі частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків.

У чоловіків віком від 40 до 84 років наявність мігрені підвищує ризик серцевих нападів на 42%, свідчать дослідження.

Неврологи вважають, що мігрені викликані змінами у кровообігу мозку та активності нервових клітин. Генетика відіграє певну роль, оскільки 70% хворих мають принаймні одного близького родича з цією проблемою.

Тригери мігрені. Той, хто страждає на мігрень, зазвичай залишається чутливим до тих самих тригерів:

Зміна погоди: підвищення вологості, тепла

Втома

Емоційний стрес

Нестача сну чи пересипання

Сенсорні тригери: яскраві або мерехтливі вогні, гучні звуки, сильні запахи

Дієтичні тригери

Симптоми. Мігрені часто починаються увечері або під час сну. Симптоми мігрені широко різняться. Багато хто думає, що у них синусити або головний біль напруги, а не мігрень.

У близько 20% мігрені починаються з одного або кількох неврологічних симптомів, які називають аурою. Візуальні скарги найпоширеніші. Вони можуть включати блискітки або миготливі вогні, хвилясті лінії і навіть тимчасову втрату зору. Аура може також викликати оніміння або поколювання на одній стороні тіла, особливо на обличчі або в руці.

У типових випадках біль концентрується на одній стороні голови, часто починається навколо ока та скроні, перш ніж поширитися на потилицю. Біль часто буває сильним і описується як такий, що пульсує. Нудота – поширений симптом, і у багатьох пацієнтів з мігренню сльозяться очі, нежить або закладений ніс. Якщо ці симптоми яскраво виражені, вони можуть призвести до помилкового діагнозу синусового головного болю.

Без ефективного лікування напади мігрені зазвичай продовжуються від чотирьох до 24 годин.

Лікування. Якщо ви розпізнали мігрень на ранніх стадіях, ви можете контролювати її за допомогою безрецептурних болезаспокійливих засобів.

Коли потрібні ліки за рецептом, більшість лікарів обирають триптани, які доступні у вигляді таблеток, назальних спреїв, або у вигляді ін’єкцій.

Але триптани можуть впливати на кровотік у серці, а також до голови, пацієнти з ішемічною хворобою серця або основними факторами ризику серцевих захворювань не повинні їх використовувати.

Ваш лікар повинен підібрати метод лікування, який найкраще підходить для вас.

Для профілактики мігрені найбільш ефективні рецептурні лікарські засоби, що відпускаються за рецептом: бета-блокатори (пропранолол, атенолол і метопролол), антидепресанти (амітриптилін) та деякі протисудомні препарати.

Кластерні головні болі

Головний біль кластерного типу – це незвичайний, але дуже сильний біль, і він зустрічається в п’ять разів частіше у чоловіків, ніж у жінок.

Біль виникає завжди в одному боці голови і дуже тяжкий. Око на болючому боці червоне і водянисте, повіки можуть падати, а ніс забитий. Напад починається раптово і триває від 30 до 60 хв. Більшість людей, що на нього страждають, стають неспокійними та схвильованими; нездатні сидіти нерухомо, вони крокують, бігають вдома. Нудота та чутливість до світла та звуку можуть супроводжувати біль.

Вдихання чистого кисню допоможе. Допомогти можуть триптани. Деякі пацієнти віддають перевагу лідокаїновим носовим краплям, ін’єкціям або іншим методам лікування.

Інші головні болі

Головний біль від медикаментів. Серед багатьох побічних ефектів у багатьох препаратів є головний біль. І хоча це парадоксально, надмірне вживання багатьох ліків для лікування головного болю може згодом їх також і викликати.

Синусовий головний біль. Виникає при синуситі. Коли гостра інфекція минає, біль зникає.

Головний біль, що виникає раптово, коли люди їдять щось холодне. Якщо вас турбує головний біль, коли ви їсте морозиво, спробуйте їсти повільніше і зігрівати холодну їжу в передній частині рота, перш ніж проковтнути її.

Високий кров’яний тиск. За винятком випадків дуже високого кров’яного тиску, гіпертонія не викликає головного болю. Але це не привід нехтувати лікуванням гіпертонії.

Вправи та секс. Раптове, напружене тренування може спричинити головний біль. Поступова розминка або приймання протизапального препарату до тренування може допомогти. Статевий акт також може викликати головний біль; деякі чоловіки відзначають лише тупий біль, але інші страждають від важких атак, які називають оргазмічними головними болями. Деякі люди можуть запобігти головному болю, прийнявши НПЗП за 30-60 хв до статевого акту.

Життя з головними болями

Для більшості з нас нечастий головний біль — це лише тимчасова перешкода протягом напруженого дня. Незважаючи на це, більшість людей можуть полегшити стан за допомогою зміни способу життя та безрецептурних ліків.

Техніки релаксації, біологічний зворотний зв’язок, йога та акупунктура також можуть допомогти.

Навчіться розпізнавати попереджувальні знаки, які потребують швидкої допомоги. Працюйте з лікарем, щоб створити програму профілактики та лікування мігрені та інших серйозних головних болів. І не потрапляйте у пастку зловживання ліками.