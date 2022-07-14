Донедавна рецепти на ліки проти психічних розладів і розладів поведінки та епілепсії міг виписати тільки психіатр або невролог.

Йдеться про препарати, включені в програму реімбурсації (відшкодування), що призначаються при:

епілепсії

шизофренії,

шизотипових станах та маревних розладах;

розладах настрою (афективних розладів);

невротичних, пов’язаних зі стресом та соматоформних розладах.

Проте, під час воєнного стану, щоб отримати повторний рецепт, можна звернутися до будь-якого лікаря, що надає первинну медичну допомогу (терапевт, сімейний лікар), наявність декларації для цього не обов’язкова.

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Важлива наявність плану лікування від психіатра або невролога, внесений в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). На основі цих даних сімейний лікар може виписати рецепт. Це можна зробити навіть дистанційно, якщо лікар має доступ до ЕСОЗ.

Українці можуть отримати препарати проти цих розладів безоплатно або з незначною доплатою, адже програма Доступні ліки діє і під час війни.

Нагадуємо, що на період воєнного стану лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові рецепти. Тому що в медичному закладі можуть бути відсутніми електрика, інтернет чи доступ до ЕСОЗ. Паперовий рецепт мають прийняти в аптеці.

Адресу та контакти найближчої аптеки, що має договір з НСЗУ, допоможуть знайти в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77. Радимо перед візитом до аптеки зателефонувати та уточнити наявність потрібних ліків безпосередньо в цій аптеці.