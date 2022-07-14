До недавнего времени рецепты на лекарства против психических расстройств и расстройств поведения и эпилепсии мог выписать только психиатр или невролог.

Речь идет о препаратах, включенных в программу реимбурсации (возмещения), которые назначаются при:

эпилепсии

шизофрении,

шизотипичных состояниях и бредовых расстройствах;

расстройствах настроения (аффективных расстройств);

невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах.

Однако во время военного положения, чтобы получить повторный рецепт, можно обратиться к любому врачу, оказывающему первичную медицинскую помощь (терапевт, семейный врач), наличие декларации для этого не обязательно.

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Важно наличие плана лечения от психиатра или невролога, внесенного в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). На основе этих данных семейный врач может выписать рецепт. Это можно сделать даже дистанционно, если врач имеет доступ в ЕСОЗ.

Украинцы могут получить препараты против этих расстройств бесплатно или с незначительной доплатой, ведь программа Доступные лекарства действует и во время войны.

Напомним, что на период военного положения врачи могут выписывать как электронные, так и бумажные рецепты. Потому что в медицинском учреждении могут отсутствовать электричество, интернет или доступ в ЕСОЗ. Бумажный рецепт должен быть принят в аптеке.

Адрес и контакты ближайшей аптеки с договором с НСЗУ помогут найти в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77. Советуем перед визитом в аптеку позвонить и уточнить наличие нужного лекарства непосредственно в этой аптеке.