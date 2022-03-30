Как организована медицинская помощь внутренним переселенцам, которые ищут спасения от обстрелов в относительно безопасных регионах Украины. Об этом – сюжет журналистов Фактов ICTV.

Из-за войны почти 7 млн украинцев в поисках безопасности вынужденно переехали в другие регионы страны. На новом месте они пытаются адаптироваться, ищут работу, для школьников возобновили дистанционное обучение. Только в Ивано-Франковске нашли временный приют более 20 тыс. переселенцев.

Здесь взрослые и дети получают медицинскую помощь и оформляют декларации с семейными врачами. Независимо от того, где раньше жил человек, он может лечиться и получать лекарства.

А все благодаря тому, что государство разработало алгоритмы медицинской помощи, которые действуют в каждом городе.

…Спасаясь от обстрелов, киевлянка Елена Проскурина приехала на Прикарпатье. Здесь женщина заболела. Пришла к врачу с насморком и высокой температурой. Таких как она, переселенцев, только в эту поликлинику ежедневно обращается до сотни.

— Позвонила в регистратуру, мне сказали, что без вопросов, приходите, окажем вам помощь, — говорит Елена.

Киевлянин Вадим Шинкарев дома наблюдался у кардиолога. В Ивано-Франковске также встал на учет.

— Прихожу в поликлинику делать процедуры. Все без проблем, пока никуда не поеду. Стараюсь переправить родных женщин за границу, — объясняет мужчина.

Часть переселенцев останавливается в Ивано-Франковске лишь на несколько дней, преимущественно в школах. Там их обследуют мобильные бригады врачей. Такие осмотры необходимы, потому что люди, находясь в шоковом состоянии, о своих болезнях забывают.

— Есть инсулинозависимые пациенты, люди с гипертонической болезнью, люди после инфаркта миокарда. Многие очень встревожены, у многих обострились хронических заболевания, — рассказывает врач-терапевт Марьяна Антошков.

Чаще всего болеют дети. 80% малышей в областной детской больнице — из регионов, где продолжаются боевые действия. В городской поликлинике наплыв несколько меньше. Здесь тоже принимают без направлений и помогают всем.

— Приезжают дети, которые по государственным программам получали лекарства. Это пациенты с сахарным диабетом плюс тяжелые заболевания, которые нуждаются в обеспечении жизненно необходимыми препаратами, — говорит начальник городской детской поликлиники Александра Любинец.

Многие переселенцы нуждаются в документах для оформления социальной поддержки. Для этого надо зарегистрироваться и переоформить декларацию. Так же и для получения лекарств.

По словам директора КНП Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ольги Савчук, чтобы получить электронное направление на бесплатное обследование, рецепт на инсулин или другие препараты по программе Доступні ліки, надо быть хотя бы зарегистрированным в электронной системе НСЗУ.

Она добавляет, что для оформления электронного направления от семейного врача достаточно иметь паспорт.

Прикарпатье помогает не только на местах, но и отправляет в горячие точки лекарства, средства гигиены и другие необходимые вещи для жителей оккупированных городов и сел, а также военным на передовую.