Для более удобного доступа пациентов к жизненно необходимым лекарствам в порядок реализации программы Доступні ліки Минздравом Украины внесен ряд изменений, которые будут действительны в течение всего периода военного положения.

Сообщается, что на период военного положения наряду с электронными рецептами на Доступні ліки и инсулин разрешено использовать и бумажные.

Алгоритм здесь такой:

если врач имеет доступ к электронной системе здравоохранения, он создаст электронный рецепт;

в случае отсутствия доступа к электронной системе здравоохранения, врач выпишет бумажный рецепт, поставив свою подпись и печать;

врач может выписывать рецепт на Доступні ліки на месяц.

Отмечается, что аптеки, которые отпускают Доступні ліки по договору с НСЗУ, должны принимать и электронные, и бумажные рецепты.

Доступні ліки: обеспечение инсулином в условиях войны

Все пациенты с сахарным диабетом, которые имеют бумажный или электронный рецепт, могут получать инсулин бесплатно.

Врачам вместо торгового названия препаратов инсулина разрешается указывать данные, исходя из следующей классификации:

инсулин человеческий генно-инженерный – короткого действия; среднего действия;

аналог человеческий ультракороткого действия;

аналог инсулина длительного действия;

комбинированные инсулины (человеческий генно-инженерный 30/70, аналоговый инсулин 30/70).

Врачи и работники аптек должны предоставлять консультации относительно информации торговых названий препаратов инсулина, согласно выписанному рецепту.

Рецепты на инсулин выписываются на месяц.

Министерство еще раз отдельно отмечает, что аптечные учреждения Украины обязаны принимать и электронные, и бумажные рецепты на лекарственные средства, в частности, и на препараты из программы Доступні ліки и инсулины.