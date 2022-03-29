Медицинским учреждениям Украины уже передано 590 станций Starlink от компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Сейчас терминалы доступа к спутниковому интернету доставляют в регионы и устанавливают.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава профильного комитета ВР Михаил Радуцкий.

По его словам, например, в больницы города Днепр станции прибыли два дня назад. Минздрав планирует, что больницы будут пользоваться обычным интернетом, а в случаях проблем со связью переходить на спутниковый.

Не секрет, что в лечебных заведениях, которые находятся в зоне боевых действий, может исчезать не только интернет, но и стационарная и мобильная связь. Как это случалось в Донецкой, Луганской, Житомирской, Херсонской и Черниговской областях.

Михаил Радуцкий подчеркивает, как важно постоянно поддерживать контакт с больницами: понимать потребность в лекарственных средствах, в переводе пациентов в другие учреждения, проводить онлайн-консультации украинскими и иностранными специалистами.

Между тем, спутниковая система Starlink компании Илона Маска создана, чтобы обеспечить высокоскоростной интернет в местах, где он был ненадежным, дорогостоящим или недоступным.

Спутниковый интернет покрывает территорию нашей страны с сентября 2021 года. Однако для доступа к нему нужны специальные терминалы с антеннами. Первые станции начали поставлять в Украину 28 февраля, их использует ВСУ. Отныне доступ к Starlink будут иметь и медицинские учреждения.

Источник: Михаил Радуцкий