Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Передано 590 терміналів: лікарні України отримують доступ до супутникового інтернету Starlink

29 Березня 2022, 17:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
старлинк
Джерело: Depositphotos

Медичним закладам України вже передано 590 станцій Starlink від компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска. Зараз термінали доступу до супутникового інтернету доставляють в регіони і встановлюють.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова профільного комітету ВР Михайло Радуцький.

За його словами, наприклад, в лікарні міста Дніпро станції прибули два дні тому. МОЗ планує, що лікарні будуть користуватися звичайним Інтернетом, а у випадках проблем зі зв’язком переходити на супутниковий.

Читайте також:
охматдетНакрило градом з осколків: в Охматдиті проходить лікування сім’я з Чернігова, молодшій дитині лише п’ять років

Не секрет, що в лікувальних закладах, які знаходяться в зоні бойових дій, може зникати не тільки Інтернет, але і стаціонарний і мобільний зв’язок. Як це траплялося в Донецькій, Луганській, Житомирській, Херсонській та Чернігівській областях.

Михайло Радуцький підкреслює, як важливо постійно підтримувати контакт з лікарнями: розуміти потребу в лікарських засобах, в перекладі пацієнтів в інші установи, проводити онлайн-консультації українськими та іноземними фахівцями.

Тим часом, супутникова система Starlink компанії Ілона Маска створена, щоб забезпечити високошвидкісний Інтернет в місцях, де він був ненадійним, дорогим або недоступним.

Супутниковий інтернет покриває територію нашої країни з вересня 2021 року. Однак для доступу до нього потрібні спеціальні термінали з антенами. Перші станції почали постачати в Україну 28 лютого, їх використовує ЗСУ. Відтепер доступ до Starlink матимуть і медичні заклади.

Джерело: Михайло Радуцький

Теги
Ілон Маск , Інтернет , Війна в Україні , Лікарні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь