Медичним закладам України вже передано 590 станцій Starlink від компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска. Зараз термінали доступу до супутникового інтернету доставляють в регіони і встановлюють.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова профільного комітету ВР Михайло Радуцький.

За його словами, наприклад, в лікарні міста Дніпро станції прибули два дні тому. МОЗ планує, що лікарні будуть користуватися звичайним Інтернетом, а у випадках проблем зі зв’язком переходити на супутниковий.

Не секрет, що в лікувальних закладах, які знаходяться в зоні бойових дій, може зникати не тільки Інтернет, але і стаціонарний і мобільний зв’язок. Як це траплялося в Донецькій, Луганській, Житомирській, Херсонській та Чернігівській областях.

Михайло Радуцький підкреслює, як важливо постійно підтримувати контакт з лікарнями: розуміти потребу в лікарських засобах, в перекладі пацієнтів в інші установи, проводити онлайн-консультації українськими та іноземними фахівцями.

Тим часом, супутникова система Starlink компанії Ілона Маска створена, щоб забезпечити високошвидкісний Інтернет в місцях, де він був ненадійним, дорогим або недоступним.

Супутниковий інтернет покриває територію нашої країни з вересня 2021 року. Однак для доступу до нього потрібні спеціальні термінали з антенами. Перші станції почали постачати в Україну 28 лютого, їх використовує ЗСУ. Відтепер доступ до Starlink матимуть і медичні заклади.

Джерело: Михайло Радуцький