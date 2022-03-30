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Інсуліни та інші препарати: які зміни внесені до програми Доступні ліки на час війни

30 Березня 2022, 11:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

Для більш зручного доступу пацієнтів до життєво необхідних ліків до порядку реалізації програми Доступні ліки МОЗ України внесено низку змін, які будуть дійсні протягом усього періоду воєнного стану.

Повідомляється, що на період воєнного стану поряд з електронними рецептами на Доступні ліки та інсулін дозволено використовувати і паперові.

Алгоритм тут такий:

  • якщо лікар має доступ до електронної системи охорони здоров’я, він створить електронний рецепт;
  • у разі відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я, лікар випише паперовий рецепт, поставивши свій підпис і печатку;
  • лікар може виписувати рецепт на Доступні ліки на місяць.

Відзначається, що аптеки, які відпускають Доступні ліки за договором з НСЗУ, повинні приймати і електронні, і паперові рецепти.

Доступні ліки: забезпечення інсуліном в умовах війни

Всі пацієнти з цукровим діабетом, які мають паперовий або електронний рецепт, можуть отримувати інсулін безкоштовно.

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Лікарям замість торгової назви препаратів інсуліну дозволяється вказувати дані, виходячи з наступної класифікації:

  • інсулін людський генно-інженерний – короткої дії; середньої дії;
  • аналог людський ультракороткої дії;
  • аналог інсуліну тривалої дії;
  • комбіновані інсуліни (людський генно-інженерний 30/70, аналоговий інсулін 30/70).

Лікарі та працівники аптек повинні надавати консультації щодо інформації торгових назв препаратів інсуліну, згідно з виписаним рецептом.

Рецепти на інсулін мають виписуватися на місяць.

Міністерство ще раз окремо зазначає, що аптечні заклади України зобов’язані приймати і електронні, і паперові рецепти на лікарські засоби, зокрема, і на препарати з програми Доступні ліки та інсуліни.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні , Доступні ліки , МОЗ України
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