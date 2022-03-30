Як організована медична допомога внутрішнім переселенцям, які шукають порятунку від обстрілів у відносно безпечних регіонах України. Про це – сюжет журналістів Фактів ICTV.

Через війну майже 7 млн українців у пошуках безпеки вимушено переїхали в інші регіони країни. На новому місці вони намагаються адаптуватися, шукають роботу, для школярів відновили дистанційне навчання. Тільки в Івано-Франківську знайшли тимчасовий притулок понад 20 тис. переселенців.

Тут дорослі і діти отримують медичну допомогу і оформляють декларації з сімейними лікарями. Незалежно від того, де раніше жив чоловік, він може лікуватися і отримувати ліки.

А все завдяки тому, що держава розробила алгоритми медичної допомоги, які діють у кожному місті.

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… Рятуючись від обстрілів, киянка Олена Проскуріна приїхала на Прикарпаття. Тут жінка захворіла. Прийшла до лікаря з нежиттю і високою температурою. Таких як вона, переселенців, тільки в цю поліклініку щодня звертається до сотні.

– Подзвонила в реєстратуру, мені сказали, що без питань, приходьте, надамо вам допомогу, – каже Олена

Киянин Вадим Шинкарьов вдома спостерігався у кардіолога. В Івано-Франківську також став на облік.

– Приходжу в поліклініку робити процедури. Все без проблем, поки нікуди не поїду. Намагаюся переправити рідних жінок за кордон, – пояснює чоловік.

Частина переселенців зупиняється в Івано-Франківську лише на кілька днів, переважно в школах. Там їх обстежують мобільні бригади лікарів. Такі огляди необхідні, тому що люди, перебуваючи в шоковому стані, про свої хвороби забувають.

– Є інсулінозалежні пацієнти, люди з гіпертонічною хворобою, люди після інфаркту міокарда. Багато дуже стривожені, у багатьох загострилися хронічні захворювання, – розповідає лікар-терапевт Мар’яна Антошков.

Найчастіше хворіють діти. 80% малюків в обласній дитячій лікарні – з регіонів, де тривають бойові дії. У міській поліклініці наплив дещо менший. Тут теж приймають без направлень і допомагають усім.

– Приїжджають діти, які за державними програмами отримували ліки. Це пацієнти з цукровим діабетом плюс важкі захворювання, які потребують забезпечення життєво необхідними препаратами, – каже начальник міської дитячої поліклініки Олександра Любинець.

Багато переселенців потребують документів для оформлення соціальної підтримки. Для цього треба зареєструватися і переоформити декларацію. Так само і для отримання ліків.

За словами директора КНП Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Ольги Савчук, щоб отримати електронне направлення на безкоштовне обстеження, рецепт на інсулін або інші препарати за програмою Доступні ліки, треба бути хоча б зареєстрованим в електронній системі НСЗУ.

Він додає, що для оформлення електронного направлення від сімейного лікаря достатньо мати лише паспорт.

Прикарпаття допомагає не тільки на місцях, а й відправляє в гарячі точки ліки, засоби гігієни та інші необхідні речі для жителів окупованих міст і сіл, а також військовим на передову.