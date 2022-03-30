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Як знизити температуру тіла без ліків

30 Березня 2022, 10:52
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
температура
Джерело: Pixabay

Під час війни ніхто не застрахований від захворювань та підвищення температури тіла. Однак під рукою може не опинитися звичних препаратів, які допомагають знизити температуру.

Як це зробити без ліків?

– Нормальною вважається температура в межах 36-37,2 градусів. Підвищення температури тіла сигналізує про інфекційний процес. І сама по собі цифра на термометрі не має лякати вас, так організм формує імунітет, – каже педіатр Вікторія Сіротіна.

Вона назвала методи, які допоможуть знизити температуру тіла дитини та полегшити перебіг захворювання.

Як допомогти дитині

Рекомендації:

  • роздягнути дитину;
  • взяти рушник, намочити теплою водою (тільки теплою і тільки водою), обтирати тіло до зниження температури;
  • поїти великою кількістю рідини, віддавати перевагу чистій воді;
  • більше гуляти на вулиці;
  • купати дитину.

Чого не можна робити:

  • обтирати тіло оцтом;
  • ставити клізми оцтом, спиртом.
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Для дорослих також є рекомендації щодо зниження температури без ліків.

Як допомогти дорослому

Що потрібно робити:

  • забезпечити постільний режим (сон близько 7-8 годин на добу);
  • регулярно провітрювати кімнату;
  • давати більше теплої чистої води;
  • прибрати з раціону смажену, жирну та копчену їжу;
  • обтирати водою.

Чого не можна робити:

  • обтирати людину з підвищеною температурою тіла спиртом чи оцтом.

Водночас не варто експериментувати з ліками та приймати ті препарати, які залишилися в аптечці або ті, що порадили знайомі чи друзі.

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