Як знизити температуру тіла без ліків

Під час війни ніхто не застрахований від захворювань та підвищення температури тіла. Однак під рукою може не опинитися звичних препаратів, які допомагають знизити температуру.

Як це зробити без ліків?

– Нормальною вважається температура в межах 36-37,2 градусів. Підвищення температури тіла сигналізує про інфекційний процес. І сама по собі цифра на термометрі не має лякати вас, так організм формує імунітет, – каже педіатр Вікторія Сіротіна.

Вона назвала методи, які допоможуть знизити температуру тіла дитини та полегшити перебіг захворювання.

Як допомогти дитині

Рекомендації:

роздягнути дитину;

взяти рушник, намочити теплою водою (тільки теплою і тільки водою), обтирати тіло до зниження температури;

поїти великою кількістю рідини, віддавати перевагу чистій воді;

більше гуляти на вулиці;

купати дитину.

Чого не можна робити:

обтирати тіло оцтом;

ставити клізми оцтом, спиртом.

Для дорослих також є рекомендації щодо зниження температури без ліків.

Як допомогти дорослому

Що потрібно робити:

забезпечити постільний режим (сон близько 7-8 годин на добу);

регулярно провітрювати кімнату;

давати більше теплої чистої води;

прибрати з раціону смажену, жирну та копчену їжу;

обтирати водою.

Чого не можна робити:

обтирати людину з підвищеною температурою тіла спиртом чи оцтом.

Водночас не варто експериментувати з ліками та приймати ті препарати, які залишилися в аптечці або ті, що порадили знайомі чи друзі.