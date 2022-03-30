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Как снизить температуру тела без лекарств

30 марта 2022, 10:52
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
температура
Источник: Pixabay

Во время войны никто не застрахован от заболеваний и повышения температуры тела. Однак под рукой может не оказаться привычных препаратов, которые помогают понизить температуру.

Как сделать это без лекарств?

— Нормальной считается температура в пределах 36-37,2 градусов.  Повышение температуры тела говорит об инфекционном процессе. И сама по себе цифра на термометре не должна вас пугать, таким образом организм формирует иммунитет, — говорит педиатр Виктория Сиротина.

Она назвала методы, которые помогут снизить температуру тела ребенка и облегчить течение заболевания.

Как помочь ребенку

Рекомендации:

  • раздеть ребенка;
  • взять полотенце, намочить теплой водой (только теплой и только водой), обтирать тело до снижения температуры;
  • давать много жидкости, отдавать предпочтение чистой воде;
  • больше гулять на улице;
  • купать ребенка.

Чего нельзя делать:

  • обтирать тело уксусом;
  • ставить клизмы уксусом, спиртом.
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Для взрослых также есть рекомендации по снижению температуры без лекарств.

Как помочь взрослому

Что нужно делать:

  • обеспечить постельный режим (сон около 7-8 часов в сутки);
  • регулярно проветривать комнату;
  • давать больше теплой чистой воды;
  • исключить из рациона жареную, жирную и копченую пищу;
  • обтирать водой.

Чего нельзя делать:

  • обтирать человека с повышенной температурой тела спиртом или уксусом.

При этом не стоит экспериментировать с лекарствами и принимать те препараты, которые остались в аптечке или те, которые посоветовали знакомые или друзья.

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