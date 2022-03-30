Как снизить температуру тела без лекарств

Во время войны никто не застрахован от заболеваний и повышения температуры тела. Однак под рукой может не оказаться привычных препаратов, которые помогают понизить температуру.
Как сделать это без лекарств?
— Нормальной считается температура в пределах 36-37,2 градусов. Повышение температуры тела говорит об инфекционном процессе. И сама по себе цифра на термометре не должна вас пугать, таким образом организм формирует иммунитет, — говорит педиатр Виктория Сиротина.
Она назвала методы, которые помогут снизить температуру тела ребенка и облегчить течение заболевания.
Как помочь ребенку
Рекомендации:
- раздеть ребенка;
- взять полотенце, намочить теплой водой (только теплой и только водой), обтирать тело до снижения температуры;
- давать много жидкости, отдавать предпочтение чистой воде;
- больше гулять на улице;
- купать ребенка.
Чего нельзя делать:
- обтирать тело уксусом;
- ставить клизмы уксусом, спиртом.
Для взрослых также есть рекомендации по снижению температуры без лекарств.
Как помочь взрослому
Что нужно делать:
- обеспечить постельный режим (сон около 7-8 часов в сутки);
- регулярно проветривать комнату;
- давать больше теплой чистой воды;
- исключить из рациона жареную, жирную и копченую пищу;
- обтирать водой.
Чего нельзя делать:
- обтирать человека с повышенной температурой тела спиртом или уксусом.
При этом не стоит экспериментировать с лекарствами и принимать те препараты, которые остались в аптечке или те, которые посоветовали знакомые или друзья.