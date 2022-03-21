Как снизить давление без лекарств — врач перечислила методы

Война в Украине может провоцировать чрезмерное волнение и приводить к повышению давления. Однако у человека не всегда может быть лекарство рядом.
Врач Галина Похмурская рассказала, что поможет снизить давление.
По ее словам, по возможности стоит использовать лекарство.
Препараты для быстрого снижения давления:
- таблетки Каптоприл/Каптопресс под язык (дозировка зависит от давления и того, как давно человек болеет);
- капли Фармадипина (рекомендуется только людям, имеющим гипертоническую болезнь; в то же время их нельзя тем, у кого впервые фиксируется подъем давления, или повышение показателей является симптомом другого заболевания, например щитовидной железы, почек).
Кроме того, с повышенным давлением можно сражаться и другими методами.
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Что еще поможет:
- успокаивающие на основе фенобарбитала (Барбовал, Валокордин, Корвалол);
- чай из мяты, мелиссы, пустырника;
- держание ног в горячей воде;
- раствор яблочного уксуса в пропорции 1:1 (смочить марлю или полотенце и приложить к ногам);
- глубокое дыхание;
- точечный массаж;
- Венофитон (7 капель в 30 мл воды четыре раза в неделю).
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Несмотря на войну в Украине, нужно по возможности не нервничать и заботиться о своем физическом и психическом здоровье.