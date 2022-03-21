Как снизить давление без лекарств — врач перечислила методы

Война в Украине может провоцировать чрезмерное волнение и приводить к повышению давления. Однако у человека не всегда может быть лекарство рядом.

Врач Галина Похмурская рассказала, что поможет снизить давление.

По ее словам, по возможности стоит использовать лекарство.

Препараты для быстрого снижения давления:

таблетки Каптоприл/Каптопресс под язык (дозировка зависит от давления и того, как давно человек болеет);

капли Фармадипина (рекомендуется только людям, имеющим гипертоническую болезнь; в то же время их нельзя тем, у кого впервые фиксируется подъем давления, или повышение показателей является симптомом другого заболевания, например щитовидной железы, почек).

Кроме того, с повышенным давлением можно сражаться и другими методами.

Что еще поможет:

успокаивающие на основе фенобарбитала (Барбовал, Валокордин, Корвалол);

чай из мяты, мелиссы, пустырника;

держание ног в горячей воде;

раствор яблочного уксуса в пропорции 1:1 (смочить марлю или полотенце и приложить к ногам);

глубокое дыхание;

точечный массаж;

Венофитон (7 капель в 30 мл воды четыре раза в неделю).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Галина Похмурська (@doctor_galuna_pokhmyrska)

Несмотря на войну в Украине, нужно по возможности не нервничать и заботиться о своем физическом и психическом здоровье.