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Как снизить давление без лекарств — врач перечислила методы

21 марта 2022, 09:47
Мила Грубник редактор раздела Здоровье Галина Похмурская сімейний лікар, терапевт
давление
Источник: Depositphotos

Война в Украине может провоцировать чрезмерное волнение и приводить к повышению давления. Однако у человека не всегда может быть лекарство рядом.

Врач Галина Похмурская рассказала, что поможет снизить давление.

По ее словам, по возможности стоит использовать лекарство.

Препараты для быстрого снижения давления:

  • таблетки Каптоприл/Каптопресс под язык (дозировка зависит от давления и того, как давно человек болеет);
  • капли Фармадипина (рекомендуется только людям, имеющим гипертоническую болезнь; в то же время их нельзя тем, у кого впервые фиксируется подъем давления, или повышение показателей является симптомом другого заболевания, например щитовидной железы, почек).

Кроме того, с повышенным давлением можно сражаться и другими методами.

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Что еще поможет:

  • успокаивающие на основе фенобарбитала (Барбовал, Валокордин, Корвалол);
  • чай из мяты, мелиссы, пустырника;
  • держание ног в горячей воде;
  • раствор яблочного уксуса в пропорции 1:1 (смочить марлю или полотенце и приложить к ногам);
  • глубокое дыхание;
  • точечный массаж;
  • Венофитон (7 капель в 30 мл воды четыре раза в неделю).

 

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Публикация от Доктор Галина Похмурська (@doctor_galuna_pokhmyrska)

Несмотря на войну в Украине, нужно по возможности не нервничать и заботиться о своем физическом и психическом здоровье.

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Ліки , Советы , поради лікаря
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