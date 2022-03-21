Як знизити тиск без ліків – лікар перерахувала методи

Війна в Україні може провокувати надмірне хвилювання та призводити до підвищення тиску. Однак у людини не завжди можуть бути ліки поряд.
Лікар Галина Похмурська розповіла, що допоможе знизити тиск.
За її словами, за можливості варто використовувати ліки.
Препарати для швидкого зниження тиску:
- таблетки Каптоприл/Каптопрес під язик (дозування залежить від тиску і того, як давно людина хворіє);
- краплі Фармадіпіну (рекомендовано лише людям, які мають гіпертонічну хворобу; водночас їх не можна тим, у кого вперше фіксується підйом тиску, чи підвищення показників є симптомом іншого захворювання, наприклад щитоподібної залози, нирок).
Крім того, з підвищеним тиском можна боротися й іншими методами.
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Що ще допоможе:
- заспокійливі на основі фенобарбіталу (Барбовал, Валокордин, Корвалол);
- чай з м’яти, меліси, пустирника;
- тримання ніг у гарячій воді;
- розчин яблучного оцту в пропорції 1:1 (змочити марлю чи рушник та прикласти до ніг);
- глибоке дихання;
- точковий масаж;
- Венофітон (7 крапель на 30 мл води чотири рази на тиждень).
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Попри війну в Україні, треба за можливості не нервувати та дбати про своє фізичне та психічне здоров’я.