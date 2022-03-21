Як знизити тиск без ліків – лікар перерахувала методи

Війна в Україні може провокувати надмірне хвилювання та призводити до підвищення тиску. Однак у людини не завжди можуть бути ліки поряд.

Лікар Галина Похмурська розповіла, що допоможе знизити тиск.

За її словами, за можливості варто використовувати ліки.

Препарати для швидкого зниження тиску:

таблетки Каптоприл/Каптопрес під язик (дозування залежить від тиску і того, як давно людина хворіє);

краплі Фармадіпіну (рекомендовано лише людям, які мають гіпертонічну хворобу; водночас їх не можна тим, у кого вперше фіксується підйом тиску, чи підвищення показників є симптомом іншого захворювання, наприклад щитоподібної залози, нирок).

Крім того, з підвищеним тиском можна боротися й іншими методами.

Що ще допоможе:

заспокійливі на основі фенобарбіталу (Барбовал, Валокордин, Корвалол);

чай з м’яти, меліси, пустирника;

тримання ніг у гарячій воді;

розчин яблучного оцту в пропорції 1:1 (змочити марлю чи рушник та прикласти до ніг);

глибоке дихання;

точковий масаж;

Венофітон (7 крапель на 30 мл води чотири рази на тиждень).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Галина Похмурська (@doctor_galuna_pokhmyrska)

Попри війну в Україні, треба за можливості не нервувати та дбати про своє фізичне та психічне здоров’я.