Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Як знизити тиск без ліків – лікар перерахувала методи

21 Березня 2022, 09:47
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я Галина Похмурська сімейний лікар, терапевт
давление
Джерело: Depositphotos

Війна в Україні може провокувати надмірне хвилювання та призводити до підвищення тиску. Однак у людини не завжди можуть бути ліки поряд.

Лікар Галина Похмурська розповіла, що допоможе знизити тиск.

За її словами, за можливості варто використовувати ліки.

Препарати для швидкого зниження тиску:

  • таблетки Каптоприл/Каптопрес під язик (дозування залежить від тиску і того, як давно людина хворіє);
  • краплі Фармадіпіну (рекомендовано лише людям, які мають гіпертонічну хворобу; водночас їх не можна тим, у кого вперше фіксується підйом тиску, чи підвищення показників є симптомом іншого захворювання, наприклад щитоподібної залози, нирок).

Крім того, з підвищеним тиском можна боротися й іншими методами.

Читайте також:
давлениеЯк виміряти тиск без тонометра – дієвий метод

Що ще допоможе:

  • заспокійливі на основі фенобарбіталу (Барбовал, Валокордин, Корвалол);
  • чай з м’яти, меліси, пустирника;
  • тримання ніг у гарячій воді;
  • розчин яблучного оцту в пропорції 1:1 (змочити марлю чи рушник та прикласти до ніг);
  • глибоке дихання;
  • точковий масаж;
  • Венофітон (7 крапель на 30 мл води чотири рази на тиждень).

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Доктор Галина Похмурська (@doctor_galuna_pokhmyrska)

Попри війну в Україні, треба за можливості не нервувати та дбати про своє фізичне та психічне здоров’я.

Теги
Ліки , Поради , поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь