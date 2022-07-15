Легкую головную боль, которая может возникнуть от духоты и напряжения, при переутомлении можно устранить при помощи болеутоляющего средства, едой, кофе или небольшим отдыхом.

Но если вы ощущаете нарастающую, сильную головную боль, которая отличается от того, что вы обычно чувствуете, при которой не помогают болеутоляющие препараты, это может свидетельствовать о серьезной патологии.

К счастью, такие проблемы встречаются редко. Тем не менее, вы должны знать, когда головная боль требует неотложной помощи и как контролировать подавляющее большинство головных болей, которые не угрожают вашему здоровью.

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Что же болит в голове

Как известно, вещество мозга и череп никогда не болят, поскольку в них нет нервов, которые посылают специфические импульсы боли. Но кровеносные сосуды в голове и шее, ткани, которые окружают мозг и некоторые основные нервы, выходящие из мозга, могут вызывать боли.

Головная боль также может возникнуть в скальпе, синусах, зубах, мышцах и суставах шеи.

Боль как сигнал болезни

Некоторые боли в голове требуют срочной медицинской помощи. Вот некоторые важные сигналы, которые должны вас обеспокоить:

Значительное изменение характера головных болей.

Головные боли, которые впервые появляются после 50 лет.

Необычно тяжелая боль.

Боль, которая усиливается или возникает при кашле или движении.

Головные боли, которые нарастают.

Изменения личности или умственной функции.

Головные боли, сопровождающиеся лихорадкой, кривошеей, спутанностью сознания, снижением внимания или памяти, неврологическими симптомами, такими как нарушения зрения, невнятная речь, слабость, онемение или судороги.

Головные боли, сопровождающиеся болью и чувствительностью возле висков.

Головные боли, сопровождающиеся покраснением глаз.

Головные боли, длящиеся после удара по голове или головой.

Головные боли, которые мешают повседневной деятельности.

Головные боли, которые появляются внезапно, особенно во время сна.

Головные боли у пациентов с раком или ослабленной иммунной системой.

Типы головных болей

Головные боли напряжения. Наиболее распространенные из всех головных болей. В большинстве случаев они случаются нечасто. Но у некоторых людей бывают по три или четыре раза в неделю.

Типичная головная боль напряжения: тупая, сжимающая с обеих сторон головы (голова в тисках). Плечи и шея также могут болеть. Вызвана усталостью, эмоциональным стрессом или проблемами с мышцами, с суставами шеи или челюсти. Преимущественно длится от 20 минут до двух часов.

Лечение: парацетамол, нестероидные противовоспалительные средства, антидепрессанты. Может помочь грелка или теплый душ; некоторые люди чувствуют себя лучше после короткого сна или перекуса.

Попробуйте определить триггеры, чтобы избегать их: не переутомляйтесь, не пропускайте приемы пищи.

Изучите методы релаксации. Йога особенно полезна, потому что она может расслаблять как ваш мозг, так и мышцы шеи.

Врач может назначить более сильное обезболивающее или расслабляющий мышцы препарат, чтобы контролировать боль в голове.

Мигрень. Встречается реже, чем головные боли напряжения, но она обычно гораздо более сильная. Она в два-три раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

У мужчин в возрасте от 40 до 84 лет наличие мигрени повышает риск сердечных приступов на 42%, свидетельствуют исследования.

Неврологи считают, что мигрени вызваны изменениями в кровообращении мозга и активности нервных клеток. Генетика играет определенную роль, поскольку 70% больных имеют по крайней мере одного близкого родственника с этой проблемой.

Триггеры мигрени. Страдающий мигренью обычно остается чувствительным к тем же самым триггерам:

Изменение погоды: повышение влажности, тепла

Усталость

Эмоциональный стресс

Недостаток сна или пересыпание

Сенсорные триггеры: яркие или мерцающие огни, громкие звуки, сильные запахи

Диетические триггеры

Симптомы. Мигрени часто начинаются вечером или во время сна. Симптомы мигрени широко различаются. Многие думают, что у них синуситы или головные боли напряжения, а не мигрень.

Около 20% мигрени начинаются с одного или нескольких неврологических симптомов, называемых аурой. Визуальные жалобы наиболее распространены. Они могут включать в себя блестки или мигающие огни, волнистые линии и даже временную потерю зрения. Аура может также вызвать онемение или покалывание на одной стороне тела, особенно на лице или в руке.

В типичных случаях боль концентрируется на одной стороне головы, часто начинается вокруг глаза и виска, прежде чем распространиться на затылок. Боль часто бывает сильной и описывается как пульсирующая. Тошнота — распространенный симптом, и у многих пациентов с мигренью слезятся глаза, насморк или заложен нос. Если эти симптомы ярко выражены, они могут привести к ошибочному диагнозу синусовых головных болей.

Без эффективного лечения приступы мигрени обычно продолжаются от четырех до 24 часов.

Лечение. Если вы распознали мигрень на самых ранних стадиях, вы можете контролировать ее с помощью безрецептурных болеутоляющих средств.

Когда требуются лекарства по рецепту, большинство врачей обращаются к триптанам, которые доступны в виде таблеток, назальных спреев или в виде инъекций.

Но триптаны могут влиять на кровоток в сердце, а также к голове, пациенты с ишемической болезнью сердца или основными факторами риска сердечных заболеваний не должны их использовать.

Ваш врач должен подобрать метод лечения, который лучше всего подходит для вас.

Для профилактики мигреней наиболее эффективны рецептурные лекарственные средства, отпускаемые по рецепту: бета-блокаторы (пропранолол, атенолол и метопролол), антидепрессанты (амитриптилин) и некоторые противосудорожные препараты.

Кластерные головные боли

Головные боли кластерного типа — это необычные, но очень сильные головные боли, и они встречаются в пять раз чаще у мужчин, чем у женщин.

Боль возникает всегда в одной стороне головы и очень тяжела. Глаз на болезненной стороне красный и водянистый, веки могут падать, а нос забит. Приступ начинается внезапно и длится от 30 до 60 минут. Большинство страдающих становятся беспокойными и взволнованными; неспособны сидеть неподвижно, они шагают, бегают на месте. Тошнота и чувствительность к свету и звуку могут сопровождать боль.

Вдыхание чистого кислорода может помочь. Помочь могут триптаны. Некоторые пациенты предпочитают лидокаиновые носовые капли, инъекции или другие методы лечения.

Другие головные боли

Головные боли от медикаментов. Среди многих побочных эффектов у многих препаратов есть и головные боли. И хотя это парадоксально, чрезмерное употребление многих лекарств для лечения головных болей может в последствии их также и вызывать.

Синусовые головные боли. Возникают при синусите. Когда острая инфекция проходит, боль исчезает.

Головные боли, возникающие внезапно, когда люди едят что-либо холодное. Если вас беспокоят головные боли, когда вы едите мороженое, попробуйте есть помедленнее и согревать холодную пищу в передней части рта, прежде чем проглотить ее.

Высокое кровяное давление. За исключением случаев очень высокого кровяного давления, гипертония не вызывает головных болей. Но это не повод пренебрегать лечением гипертонии.

Упражнения и секс. Внезапная, напряженная тренировка может вызвать головную боль. Постепенная разминка или прием противовоспалительного препарата до тренировки могут помочь. Половой акт также может вызывать головные боли; некоторые мужчины отмечают только тупую боль, но другие страдают от тяжелых атак, называемых оргазмическими головными болями. Некоторые люди могут предотвратить головную боль, приняв НПВП за 30-60 минут до полового акта.

Жизнь с головными болями

Для большинства из нас редкая головная боль — это не что иное, как временное препятствие в течение напряженного дня. Несмотря на это, большинство людей могут облегчить состояние с помощью изменения образа жизни и безрецептурных лекарств.

Техники релаксации, биологическая обратная связь, йога и иглоукалывание также могут помочь.

Научитесь распознавать предупреждающие знаки, которые требуют быстрой медицинской помощи. Работайте с врачом, чтобы создать программу профилактики и лечения мигрени и других серьезных головных болей. И не попадайте в ловушку злоупотребления лекарствами.