Вперше цю хворобу в 1861 році докладно описав французький лікар Проспер Меньєр. Його робота розкрила основні клінічні ознаки недуги, що в подальшому дозволило науковцям та лікарям краще розуміти та лікувати захворювання внутрішнього вуха.

Що провокує слухову патологію, а також про діагностику та лікування хвороби Меньєра розповідає лікар-отоларинголог Ілля Рябінкін.

Що таке хвороба Меньєра

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– Це негнійне захворювання внутрішнього вуха, що характеризується збільшенням обсягу лабіринтної рідини та підвищенням внутрішньолабіринтного тиску, внаслідок чого виникають напади прогресуючої глухоти, шуму у вухах, запаморочення та порушення рівноваги, а також вегетативні розлади (нудота, блювота), – пояснює лікар.

Причини хвороби Меньєра

Внутрішнє вухо, або вушний лабіринт, – це надскладна система слухового апарату, необхідна нам не тільки щоб ми чули звуки, які нас оточують.

Це також вестибулярна система, що дає змогу відчувати себе в просторі та ходити без запаморочень. Проте інколи виникають проблеми.

Існує декілька теорій, що пов’язують виникнення цього захворювання з реакцією внутрішнього вуха на різні ушкодження.

Порушення водно-сольового обміну.

Алергічні захворювання.

Аутоімунні стани.

Ендокринні захворювання.

Судинні захворювання.

Вірусні захворювання.

Сифіліс.

Порушення функції ендолімфатичної протоки та ендолімфатичного мішка.

Деформація клапана Баста.

Травми голови та скроневої кістки.

Запальні процеси інфекційного або аутоімунного характеру внутрішнього вуха.

Підвищення внутрішньочерепного тиску.

Порушення функції нервових волокон внутрішнього вуха.

Симптоми хвороби Меньєра:

нападоподібний перебіг (у міжприступний період ознаки захворювання зазвичай відсутні, за винятком зниження слуху);

поступове зниження слуху, переважно низькочастотне на ранніх стадіях захворювання;

періодичні погіршення та раптові покращення слуху;

запаморочення – спонтанні напади тривалістю від 20 хвилин до кількох годин;

шум у вухах;

порушення рівноваги;

нудота чи блювання під час нападів;

спонтанний ністагм – мимовільні рухи зіниць під час нападів;

підвищене виділення поту;

стрибки артеріального тиску – зазвичай зниження, але в деяких хворих тиск може підвищуватися;

неузгоджені скорочення м’язів;

зниження температури тіла.

– Особливістю хвороби Меньєра є той факт, що однозначних прогнозів щодо перебігу цього захворювання дати неможливо. Багато що залежить від віку хворого, умов його життя та інших нюансів, – пояснює лікар.

Методи діагностики

– Діагноз встановлює ЛОР-лікар. Якщо є можливість звернутися до отоларинголога, який займається патологією вестибулярного апарату (вестибулолог), варто відвідати і його, – радить Ілля Рябінкін.

Крім того, обов’язковим є проведення ряду функціональних досліджень:

вестибулометрія (дослідження функції вестибулярного апарату);

тональна гранична аудіометрія (дослідження слухової функції);

дегідратаційний тест (проведення аудіометрії, можливо, і отоакустичної емісії, до та після прийому діуретика);

електрокохлеографія (реєстрація електричних потенціалів, що генеруються у внутрішньому вусі та слуховому нерві у відповідь на звукову стимуляцію);

відеоністагмографія або електроністагмографія (дослідження вестибулярної функції шляхом дослідження ністагму);

МРТ-контрастне дослідження мозку з прицільним дослідженням внутрішнього слухового проходу.

Також у процесі діагностики можуть проводитися додаткові методи дослідження, до яких долучаються інші фахівці: кардіологи, невропатологи, нутриціологи, ендокринологи та венерологи.

Лікування хвороби Меньєра

Медикаментозне лікування включає нейролептики, агоністи Н1-рецепторів, судинорозширювальні препарати, антигістамінні препарати, діуретичні засоби, спазмолітики, седативні препарати.

– У разі важкого перебігу хвороби з блювотою та значними втратами рідини показана госпіталізація, – каже Ілля Рябінкін.

Комплексне довгострокове лікування передбачає медикаментозну підтримку пацієнта та зміну способу життя і звичок.

З раціону мають бути виключені продукти, що містять надлишкову кількість солі (соління, ковбасні вироби, копченості тощо). Один-два рази на тиждень рекомендується безсольова дієта.

Крім того, слід відмовитися від алкоголю, кави та кофеїновмісних напоїв і продуктів, оскільки вони негативно впливають на нервову систему і можуть певною мірою провокувати напади запаморочення.

Показанням для хірургічного втручання є неефективність консервативного лікування (результати оцінюють через шість місяців), стрімке зниження слуху та погіршення якості життя пацієнта.

Варто зазначити, що для пацієнтів з хворобою Меньєра існують деякі обмеження у виборі роду діяльності.

Вони не можуть працювати в екстремальних умовах (підземні, підводні та висотні роботи), у зоні підвищеної небезпеки, наприклад, механізмів, що рухаються, та обслуговуванні будь-яких видів транспортних засобів.

Профілактика хвороби Меньєра

Заради зниження ймовірності розвитку цього захворювання слід використовувати золоті стандарти здоров’я: