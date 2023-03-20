Сімейний лікар Дар’я Дмитрієвська на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла про причини виникнення отиту і методи лікування хвороби.

– Отитом називають запалення в слуховому каналі. Залежно від локалізації, він буває зовнішнім і середнім. І це принципово різні процеси і стани, – зазначає Дарина.

Зовнішній отит проявляється болем, свербінням у ділянці вуха, несуттєвим погіршенням слуху. Можливі також гнійні виділення, які пацієнт (або батьки дитини) може побачити при проведенні гігієни вух.

Зазвичай зовнішній отит розвивається з одного боку. Фактично він виникає як наслідок пошкодження чи враження зовнішнього слухового ходу — від отвору вуха до барабанної перетинки.

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За словами медика, підвищити ризики розвитку зовнішнього отиту може:

часте потрапляння води в вухо;

механічні пошкодження при гігієні вух;

грибкові інфекції;

алергічні реакції;

підвищена чутливість до хімічних речовин (у складі фарб або спреїв для волосся, наприклад).

Найчастіше на зовнішній отит хворіють дорослі віком від 45 років. А ось середній отит більш характерний для дітей. Нерідко це відбувається на тлі простудних захворювань.

Симптоми середнього отиту:

відчуття подразнення та/або болю у вусі;

неспокій у дитини, часте смикання чи потирання вуха;

порушення слуху;

запаморочення;

лихоманка.

Лікування отитів включає:

знеболю вальні в таблетках або сиропах;

в таблетках або сиропах; в ушні краплі з лідокаїном;

ушні краплі з лідокаїном; антибіотики у випадках, коли підтверджена саме бактеріальна природа інфекції.

Дарина Дмитрієвська зазначила, що біль і простріли у вусі можуть виникати на тлі простудних захворювань через набряк слухової (євстахієвої) труби. Однак у такому випадку антибіотик не потрібен, достатньо місцевих або загальних знеболювальних засобів.

Народні методи лікування, наприклад зігрівальний компрес, можуть погіршити стан. Адже при наявності бактеріального процесу це лише посилить запалення.

Ефективним і важливим методом профілактики бактеріальних отитів є вакцинація від пневмококової інфекції.

З 2023 року ця вакцина входить в український Національний календар щеплень для дітей (вакцинуватися можна за свій рахунок). Детальніше про методи профілактики ви можете дізнатися у сімейного лікаря.

Джерело: Бережи себе