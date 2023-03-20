Семейный врач Дарья Дмитриевская на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала о причинах возникновения отита и методах лечения болезни.

— Отитом называют воспаление в слуховом канале. В зависимости от локализации, он бывает внешним и средним. И это принципиально разные процессы и состояния, — отмечает Дарья.

Наружный отит проявляется болью, зудом в области уха, несущественным ухудшением слуха. Возможны также гнойные выделения, которые пациент (или родители ребенка) могут увидеть, проводя гигиену ушей.

Обычно наружный отит развивается с одной стороны. Фактически он возникает как следствие повреждения или поражения наружного слухового хода – от отверстия уха до барабанной перепонки.

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По словам медика, повысить риски развития наружного отита может:

частое попадание воды в ухо;

механические повреждения при гигиене ушей;

грибковые инфекции;

аллергические реакции;

повышенная чувствительность к химическим веществам (в составе красок или спреев для волос, например).

Чаще всего наружным отитом болеют взрослые в возрасте от 45 лет. А вот средний отит более характерен для детей. Нередко это происходит на фоне простудных заболеваний.

Симптомы среднего отита:

ощущение раздражения и/или боли в ухе;

беспокойство у ребенка, частое дергание или потирание уха;

нарушение слуха;

головокружение;

лихорадка.

Лечение отитов включает:

обезболивающие в таблетках или сиропах;

ушные капли с лидокаином;

антибиотики в случаях, когда подтверждена именно бактериальная природа инфекции.

Дарья Дмитриевская отметила, что боль и прострелы в ухе могут возникать на фоне простудных заболеваний из-за отека слуховой (евстахиевой) трубы. Однако в таком случае антибиотик не нужен, достаточно местных или общих обезболивающих средств.

Народные методы лечения, например согревающий компресс, могут ухудшить состояние. Ведь при наличии бактериального процесса это лишь усугубит воспаление.

Эффективным и важным методом профилактики бактериальных отитов является вакцинация от пневмококковой инфекции.

С 2023 года эта вакцина входит в украинский Национальный календарь прививок для детей (вакцинироваться можно за свой счет). Подробнее о методах профилактики вы можете узнать у семейного врача.

Источник: Береги себя