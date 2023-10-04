Впервые эту болезнь в 1861 году подробно описал французский врач Проспер Меньер. Его работа раскрыла основные клинические признаки недуга, что в дальнейшем позволило ученым и врачам лучше понимать и лечить заболевания внутреннего уха.

Что провоцирует слуховую патологию, а также о диагностике и лечении болезни Меньера рассказывает врач-отоларинголог Илья Рябинкин.

Что такое болезнь Меньера

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— Это негнойное заболевание внутреннего уха, характеризующееся увеличением объема лабиринтной жидкости и повышением внутрилабиринтного давления, вследствие чего возникают приступы прогрессирующей глухоты, шума в ушах, головокружения и нарушения равновесия, а также вегетативные расстройства (тошнота, рвота), — объясняет врач.

Причины болезни Меньера

Внутреннее ухо, или ушной лабиринт, — это сложнейшая система слухового аппарата, необходимая нам не только чтобы мы слышали звуки, которые нас окружают. Это также вестибулярная система, позволяющая чувствовать себя в пространстве и ходить без головокружений. Однако иногда возникают проблемы.

Существует несколько теорий, связывающих возникновение этого заболевания с реакцией внутреннего уха на различные повреждения.

Нарушение водно-солевого обмена.

Аллергические заболевания.

Аутоиммунные состояния.

Эндокринные заболевания.

Сосудистые заболевания.

Вирусные заболевания.

Сифилис.

Нарушение функции эндолимфатического протока и эндолимфатического мешка.

Деформация клапана Баста.

Травмы головы и височной кости.

Воспалительные процессы инфекционного или аутоиммунного характера внутреннего уха.

Повышение внутричерепного давления.

Нарушение функции нервных волокон внутреннего уха.

Симптомы болезни Меньера:

приступообразное течение (в межприступный период признаки заболевания обычно отсутствуют, за исключением снижения слуха);

постепенное снижение слуха, преимущественно низкочастотное на ранних стадиях заболевания;

периодические ухудшения и внезапные улучшения слуха;

головокружение — спонтанные приступы продолжительностью от 20 минут до нескольких часов;

шум в ушах;

нарушение равновесия;

тошнота или рвота во время приступов;

спонтанный нистагм — непроизвольные движения зрачков во время приступов;

повышенное выделение пота;

скачки артериального давления — обычно снижение, но у некоторых больных давление может повышаться;

несогласованные сокращения мышц;

снижение температуры тела.

— Особенностью болезни Меньера является тот факт, что однозначных прогнозов относительно течения этого заболевания дать невозможно. Многое зависит от возраста больного, условий его жизни и других нюансов, — объясняет врач.

Методы диагностики

— Диагноз устанавливает ЛОР-врач. Если есть возможность обратиться к отоларингологу, который занимается патологией вестибулярного аппарата (вестибулолог), стоит посетить и его, — советует Илья Рябинкин.

Кроме того, обязательным является проведение ряда функциональных исследований:

вестибулометрия (исследование функции вестибулярного аппарата);

тональная предельная аудиометрия (исследование слуховой функции);

дегидратационный тест (проведение аудиометрии, возможно, и отоакустической эмиссии, до и после приема диуретика);

электрокохлеография (регистрация электрических потенциалов, генерируемых во внутреннем ухе и слуховом нерве в ответ на звуковую стимуляцию);

видеонистагмография или электронистагмография (исследование вестибулярной функции путем исследования нистагма);

МРТ-контрастное исследование мозга с прицельным исследованием внутреннего слухового прохода.

Также в процессе диагностики могут проводиться дополнительные методы исследования, к которым привлекаются другие специалисты: кардиологи, невропатологи, нутрициологи, эндокринологи и венерологи.

Лечение болезни Меньера

Медикаментозное лечение включает нейролептики, агонисты Н1-рецепторов, сосудорасширяющие препараты, антигистаминные препараты, диуретические средства, спазмолитики, седативные препараты.

— В случае тяжелого течения болезни с рвотой и значительными потерями жидкости показана госпитализация, — говорит Илья Рябинкин.

Комплексное долгосрочное лечение предусматривает медикаментозную поддержку пациента и изменение образа жизни и привычек.

Из рациона должны быть исключены продукты, содержащие избыточное количество соли (соленья, колбасные изделия, копчености и т.д.). Один-два раза в неделю рекомендуется бессолевая диета.

Кроме того, следует отказаться от алкоголя, кофе и кофеиносодержащих напитков и продуктов, поскольку они негативно влияют на нервную систему и могут в определенной степени провоцировать приступы головокружения.

Показанием для хирургического вмешательства является неэффективность консервативного лечения (результаты оценивают через шесть месяцев), стремительное снижение слуха и ухудшение качества жизни пациента.

Стоит отметить, что для пациентов с болезнью Меньера существуют некоторые ограничения в выборе рода деятельности.

Они не могут работать в экстремальных условиях (подземные, подводные и высотные работы), в зоне повышенной опасности, например, движущихся механизмов и обслуживании любых видов транспортных средств.

Профилактика болезни Меньера

Ради снижения вероятности развития этого заболевания следует использовать золотые стандарты здоровья: