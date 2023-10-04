Впервые эту болезнь в 1861 году подробно описал французский врач Проспер Меньер. Его работа раскрыла основные клинические признаки недуга, что в дальнейшем позволило ученым и врачам лучше понимать и лечить заболевания внутреннего уха.
Что провоцирует слуховую патологию, а также о диагностике и лечении болезни Меньера рассказывает врач-отоларинголог Илья Рябинкин.
Что такое болезнь Меньера
— Это негнойное заболевание внутреннего уха, характеризующееся увеличением объема лабиринтной жидкости и повышением внутрилабиринтного давления, вследствие чего возникают приступы прогрессирующей глухоты, шума в ушах, головокружения и нарушения равновесия, а также вегетативные расстройства (тошнота, рвота), — объясняет врач.
Причины болезни Меньера
Внутреннее ухо, или ушной лабиринт, — это сложнейшая система слухового аппарата, необходимая нам не только чтобы мы слышали звуки, которые нас окружают. Это также вестибулярная система, позволяющая чувствовать себя в пространстве и ходить без головокружений. Однако иногда возникают проблемы.
Существует несколько теорий, связывающих возникновение этого заболевания с реакцией внутреннего уха на различные повреждения.
- Нарушение водно-солевого обмена.
- Аллергические заболевания.
- Аутоиммунные состояния.
- Эндокринные заболевания.
- Сосудистые заболевания.
- Вирусные заболевания.
- Сифилис.
- Нарушение функции эндолимфатического протока и эндолимфатического мешка.
- Деформация клапана Баста.
- Травмы головы и височной кости.
- Воспалительные процессы инфекционного или аутоиммунного характера внутреннего уха.
- Повышение внутричерепного давления.
- Нарушение функции нервных волокон внутреннего уха.
Симптомы болезни Меньера:
- приступообразное течение (в межприступный период признаки заболевания обычно отсутствуют, за исключением снижения слуха);
- постепенное снижение слуха, преимущественно низкочастотное на ранних стадиях заболевания;
- периодические ухудшения и внезапные улучшения слуха;
- головокружение — спонтанные приступы продолжительностью от 20 минут до нескольких часов;
- шум в ушах;
- нарушение равновесия;
- тошнота или рвота во время приступов;
- спонтанный нистагм — непроизвольные движения зрачков во время приступов;
- повышенное выделение пота;
- скачки артериального давления — обычно снижение, но у некоторых больных давление может повышаться;
- несогласованные сокращения мышц;
- снижение температуры тела.
— Особенностью болезни Меньера является тот факт, что однозначных прогнозов относительно течения этого заболевания дать невозможно. Многое зависит от возраста больного, условий его жизни и других нюансов, — объясняет врач.
Методы диагностики
— Диагноз устанавливает ЛОР-врач. Если есть возможность обратиться к отоларингологу, который занимается патологией вестибулярного аппарата (вестибулолог), стоит посетить и его, — советует Илья Рябинкин.
Кроме того, обязательным является проведение ряда функциональных исследований:
- вестибулометрия (исследование функции вестибулярного аппарата);
- тональная предельная аудиометрия (исследование слуховой функции);
- дегидратационный тест (проведение аудиометрии, возможно, и отоакустической эмиссии, до и после приема диуретика);
- электрокохлеография (регистрация электрических потенциалов, генерируемых во внутреннем ухе и слуховом нерве в ответ на звуковую стимуляцию);
- видеонистагмография или электронистагмография (исследование вестибулярной функции путем исследования нистагма);
- МРТ-контрастное исследование мозга с прицельным исследованием внутреннего слухового прохода.
Также в процессе диагностики могут проводиться дополнительные методы исследования, к которым привлекаются другие специалисты: кардиологи, невропатологи, нутрициологи, эндокринологи и венерологи.
Лечение болезни Меньера
Медикаментозное лечение включает нейролептики, агонисты Н1-рецепторов, сосудорасширяющие препараты, антигистаминные препараты, диуретические средства, спазмолитики, седативные препараты.
— В случае тяжелого течения болезни с рвотой и значительными потерями жидкости показана госпитализация, — говорит Илья Рябинкин.
Комплексное долгосрочное лечение предусматривает медикаментозную поддержку пациента и изменение образа жизни и привычек.
Из рациона должны быть исключены продукты, содержащие избыточное количество соли (соленья, колбасные изделия, копчености и т.д.). Один-два раза в неделю рекомендуется бессолевая диета.
Кроме того, следует отказаться от алкоголя, кофе и кофеиносодержащих напитков и продуктов, поскольку они негативно влияют на нервную систему и могут в определенной степени провоцировать приступы головокружения.
Показанием для хирургического вмешательства является неэффективность консервативного лечения (результаты оценивают через шесть месяцев), стремительное снижение слуха и ухудшение качества жизни пациента.
Стоит отметить, что для пациентов с болезнью Меньера существуют некоторые ограничения в выборе рода деятельности.
Они не могут работать в экстремальных условиях (подземные, подводные и высотные работы), в зоне повышенной опасности, например, движущихся механизмов и обслуживании любых видов транспортных средств.
Профилактика болезни Меньера
Ради снижения вероятности развития этого заболевания следует использовать золотые стандарты здоровья:
- своевременно лечите все выявленные заболевания, а также регулярно проходите профилактические медицинские осмотры;
- аллергия — один из самых вероятных факторов, которые провоцируют болезнь Меньера. Поэтому наличие аллергической реакции является веской причиной протестировать организм на аллергены;
- скорректируйте рацион в пользу здоровой пищи;
- откажитесь от вредных привычек;
- для улучшения координации движений и тренировки вестибулярного аппарата выполняйте специальные упражнения.