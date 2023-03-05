Вы просыпаетесь истощенным даже после крепкого сна? Внимательно присмотритесь к своему здоровью и выясните, что мешает вам отдохнуть ночью. Ведь хроническая усталость и недосыпание может привести к проблемам с физическим и психическим здоровьем.

Персональная тренер Рэйчел Аттард из Австралии рассказала о влиянии недосыпания на здоровье от увеличения веса до низкого либидо.

Исследования свидетельствуют, что треть взрослых хронически недосыпают, что может быть стрессом для организма.

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– Стресс вызывает повышение кортизола, а в случае длительного стрема – его снижение, – написала она.

Недостаточный сон может вызвать и другие гормональные дисбалансы, которые приводят к нескольким проблемам со здоровьем.

Увеличение веса

– Во время стресса организм производит большое количество кортизола, который заставляет тело накапливать жир, – сказала экспертка.

А еще, когда мы недосыпаем, организм производит больше грелина и меньше лептина.

Гормон грелин посылает сигналы в мозг, сообщая нам, когда пора есть. В то время как гормон лептин сообщает мозгу, что вы сыты.

– В результате, мы можем съесть больше, чем должны, потому что будем испытывать больше голода, – объяснила Аттард.

Депрессия и тревога

По ее словам, дисбаланс гормонов также может привести к проблемам с психическим здоровьем, таким как тревога и депрессия.

Исследования показали, что снижение уровня гормонов может снизить выработку серотонина, иногда называемого гормоном счастья.

А это становится причиной уныния, тревоги и раздражительности.

Низкое либидо

Пока ваше тело переживает стресс и производит избыточный уровень кортизола, оно производит меньше половых гормонов, что вызывает понижение либидо.

— Ваше тело всегда будет отдавать предпочтение кортизолу, а не половым гормонам и гормонам щитовидной железы, поэтому эти гормоны также пострадают, — сказала Рейчел.

Заболевания щитовидной железы

По словам тренера, гормональный дисбаланс, в том числе гормонов щитовидной железы, приводит к состоянию, которое называется гипотиреозом.

Сниженная функция щитовидной железы (гипотиреоз) – это то, что ваша щитовидная железа не производит достаточно гормонов.

Это замедляет многие функции организма и изменяет способ переработки жира.

Из-за этих проблем со щитовидной железой появляется высокий уровень холестерина и закупорка артерий.

Итак, полноценный и достаточный сон – это важная составляющая здоровья. А его отсутствие просто тихо и медленно убивает вас.

“Колыбельная” от военных

Как уснуть и полноценно отдохнуть даже за короткий промежуток времени, хорошо знают военные, которые даже разработали свой метод засыпания.

Военный метод сна — процесс засыпания, который первоначально практиковался в армии США.

Вот как это нужно делать:

Расслабьте мышцы лица поочередно, начиная с челюсти, затем языка, бровей и мышц вокруг глаз.

Затем опустите плечи и опустите руки одну за другой.

Мысленно двигайтесь вниз по телу и дайте груди расслабиться.

Таким же образом расслабляйте ноги, начиная от бедер и двигаясь вниз.

Когда ваше тело расслабится, очистите свой разум, сосредоточившись на расслабляющем видении в течение десяти секунд. Это может быть что угодно: от идиллического пляжа до особенного места для вас.

Затем повторяйте “не думай” в своей голове в течение десяти секунд.

После этого вы должны погрузиться в сон.