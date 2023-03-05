Ви прокидаєтеся виснаженим навіть після міцного сну? Уважно придивіться до свого здоров’я та з’ясуйте, що заважає вам відпочити вночі. Адже хронічна втома та недосипання може призвести до проблем із фізичним і психічним здоров’ям.

Персональна тренерка Рейчел Аттард з Австралії розповіла про вплив недосипання на здоров’я від збільшення ваги до низького лібідо.

Дослідження свідчать, що третина дорослих хронічно недосипають, що може бути стресом для організму.

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– Стрес викликає підвищення кортизолу, а у випадку тривалого стрему – його зниження, — написала вона.

Недостатній сон може спричинити й інші гормональні дисбаланси, які можуть призвести до кількох проблем зі здоров’ям.

Збільшення ваги

– Під час стресу організм виробляє велику кількість кортизолу, який змушує тіло накопичувати жир,- сказала експертка.

А ще, коли ми недосипаємо, організм виробляє більше греліну та менше лептину.

Гормон грелін надсилає сигнали в мозок, повідомляючи нам, коли настав час їсти. Тоді як гормон лептин повідомляє мозку, що ви ситі.

– В результаті ми можемо з’їсти більше, ніж повинні, тому що відчуватимемо більше голоду, – пояснила Аттард.

Депресія і тривога

За її словами, дисбаланс гормонів також може призвести до проблем з психічним здоров’ям, таких як тривога та депресія.

Дослідження показали, що зниження рівня гормонів може знизити вироблення серотоніну, який іноді називають гормоном щастя.

А це стає причиною смутку, тривоги та дратівливості.

Низьке лібідо

Поки ваше тіло переживає стрес і виробляє надмірний рівень кортизолу, воно виробляє менше статевих гормонів, що викликає зниження лібідо.

– Ваше тіло завжди віддаватиме перевагу кортизолу над статевими гормонами та гормонами щитоподібної залози, тому ці гормони також постраждають, – сказала Рейчел.

Захворювання щитоподібної залози

За словами тренерки, дисбаланс гормонів, у тому числі гормонів щитоподібної залози, призводить до стану, який називається гіпотиреозом.

Знижена функція щитоподібної залози (гіпотиреоз) — це те, що ваша щитоподібна залоза не виробляє достатньо гормонів.

Це уповільнює багато функцій організму та змінює спосіб переробки жиру.

Через ці проблеми зі щитоподібною залозою з’являється високий рівень холестерину та закупорка артерій.

Отже, повноцінний і достатній сон – це важлива складова здоров’я. А його відсутність просто тихо і повільно вбиває вас.

“Колискова” від військових

Як заснути і повноцінно відпочити навіть за короткий проміжок часу, знають добре знають військові, які навіть розробили свій метод засинання.

Військовий метод сну — це процес засипання, який спочатку практикувався в армії США.

Звучить цікаво? Ось як це потрібно робити:

Розслабте м’язи обличчя по черзі, починаючи з щелепи, потім язика, брів і м’язів навколо очей.

Потім опустіть плечі й опустіть руки вбік одну за одною.

Подумки рухайтеся вниз по тілу і дайте грудям розслабитися.

Таким же чином розслабляйте ноги, починаючи від стегон і рухаючись вниз.

Коли все ваше тіло розслабиться, очистіть свій розум, зосередившись на приємному видінні протягом десяти секунд. Це може бути що завгодно: від ідилічного пляжу до особливого місця для вас.

Потім повторюйте “не думай” у своїй голові протягом десяти секунд.

Після цього ви повинні поринути в сон.