Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Консультация

Врач объяснил, как предотвратить повышение давления летом

23 июня 2023, 11:43
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
серце
Источник: Depositphotos

Врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Отто Стойка в комментарии украинскому информагентству рассказал, почему летом повышается давление и как облегчить это состояние.

— В летний период на повышение давления влияет жара и долгое пребывание на солнце, а также сюда добавляется стресс от войны и недосыпание, — объяснил медик.

Читайте также:
Як знизити тискКак быстро снизить давление в домашних условиях: простые способы от врача

Как предотвратить повышение давления:

  • уменьшать пребывание на открытом солнце с 9. 00 утра и до 17.00 вечера;
  • на солнце не стоять, а двигаться;
  • надевать шляпу или брать зонтик;
  • одежда должна быть легкой, свободной, из натуральных тканей;
  • не забывать брать с собой обычную воду.

Медик также рекомендует не забывать системно следить за своим здоровьем. Риск повышенного давления есть при лишнем весе, сахарном диабете, после употребления соленой пищи в большом количестве.

— Поэтому надо реагировать на причину. Если говорить упрощенно, надо больше двигаться и больше есть овощей, фруктов, растительной нерафинированной пищи, — сказал врач.

Он напомнил, что повышенным давлением считаются показатели 140/90. В случае плохого самочувствия человеку следует обращаться к врачу.

Источник
УНН
Теги
літо поради лікаря Профілактика хвороби
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь