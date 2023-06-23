Врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Отто Стойка в комментарии украинскому информагентству рассказал, почему летом повышается давление и как облегчить это состояние.

— В летний период на повышение давления влияет жара и долгое пребывание на солнце, а также сюда добавляется стресс от войны и недосыпание, — объяснил медик.

Как предотвратить повышение давления:

уменьшать пребывание на открытом солнце с 9. 00 утра и до 17.00 вечера;

на солнце не стоять, а двигаться;

н адевать шляпу или брать зонтик;

одежда должна быть легкой, свободной, из натуральны х тканей;

не забывать брать с собой обычную воду.

Медик также рекомендует не забывать системно следить за своим здоровьем. Риск повышенного давления есть при лишнем весе, сахарном диабете, после употребления соленой пищи в большом количестве.

— Поэтому надо реагировать на причину. Если говорить упрощенно, надо больше двигаться и больше есть овощей, фруктов, растительной нерафинированной пищи, — сказал врач.

Он напомнил, что повышенным давлением считаются показатели 140/90. В случае плохого самочувствия человеку следует обращаться к врачу.