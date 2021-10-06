Исследование ученых Гарвардского университета по проблемам старения мужчин показало, что при определенных обстоятельствах езда на велосипеде может повредить нервы и сдавить артерии в половом члене, что может привести к проблемам с эрекцией. Риск был самым высоким среди мужчин, которые занимались велоспортом более трех часов в неделю.

Причина, по которой езда на велосипеде может вызвать проблемы с эрекцией, заключается в том, что сиденье оказывает постоянное давление на промежность — область между гениталиями и анусом. Это давление может повредить нервы и временно замедлить кровоток, что вызывает покалывание или онемение полового члена и, в конечном итоге, эректильну дисфункцию.

Эректильная дисфункция (ЭД) – это постоянная невозможность мужчин получить и удержать эрекцию полового члена, которая необходима для удовлетворительной половой активности.

В то же время наблюдательное исследование, проведенное в 2014 году Journal of Men’s Health, показало, что езда на велосипеде не представляет серьезной угрозы ЭД или бесплодия. Ученые проанализировали около 5 300 заполненных анкет для велосипедистов-мужчин, в которых спрашивалось, сколько часов в неделю они ездили, испытывали ли в течение последних пяти лет симптомы ЭД, был ли поставлен диагноз бесплодия. Результаты не обнаружили четкой связи между долгой ездой на велосипеде и ЭД или бесплодием.

Минимизировать факторы риска

Однако, если вас по-прежнему беспокоят риски езды на велосипеде и ЭД, исследования предлагают сосредоточиться на трех областях: форме седла, высоте руля и типе велосипеда.

Форма седла. Исследование, проведенное европейскими урологами, показало, что узкие сиденья и сиденья с V-образной формой седловидного носа снижают поступление кислорода к половому члену на 82,4% и 72,4% соответственно.

Седло должно быть широкое с мягкой подкладкой, которая поглощает удар от езды. Хороший выбор — гелевое сиденье, а также сиденье с длиной носа не более 6 см.

Высота руля. Исследование, опубликованное в The Journal of Urology, показало, что высота руля параллельно или выше седла увеличивает риск ЭД по сравнению с высотой руля ниже высоты седла. Поэтому стоит посетить местный веломагазин, чтобы подобрать подходящий вариант. Это обеспечит идеальную высоту сиденья и руля, при которых на промежность будет оказываться минимальное давление.

Тип велосипеда. Другое исследование показало, что езда на лежачем велосипеде, которая помещает велосипедиста в непринужденное положение лежа, не вызывает такого же резкого (хотя и временного) снижения подачи кислорода к половому члену, как при езде на обычном велосипеде. Это не означает, что вы должны отказаться от езды на традиционном вертикальном велосипеде. Но это может быть вариантом, если вы также боретесь с регулярной болью в спине или шее или другими проблемами, которые мешают регулярным поездкам на велосипеде.

Помните, если вы чувствуете покалывание или онемение в половом члене после езды, прекратите кататься на неделю или две. Это предупреждающие признаки того, что ваша езда на велосипеде может привести к проблемам с эрекцией. Кроме того, всегда делайте перерывы во время длительных поездок и надевайте велосипедные шорты с мягкой подкладкой для дополнительной защиты.

Источник: Harvard Health