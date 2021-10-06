Дослідження вчених Гарвардського університету з проблем старіння чоловіків показало, що при певних обставинах їзда на велосипеді може пошкодити нерви і здавити артерії в статевому члені, що може привести до проблем з ерекцією. Ризик був найвищим серед чоловіків, які займалися велоспортом більше трьох годин на тиждень.

Причина, по якій їзда на велосипеді може викликати проблеми з ерекцією, полягає в тому, що сидіння надає постійний тиск на промежину – область між геніталіями і анусом. Цей тиск може пошкодити нерви і тимчасово уповільнити кровотік, що викликає поколювання або оніміння статевого члена і, в кінцевому підсумку, еректильну дисфункцію.

Еректильна дисфункція (ЕД) – це постійна неможливість чоловіків отримати і утримати ерекцію статевого члена, яка необхідна для задовільної статевої активності.

У той же час спостережне дослідження, проведене в 2014 році Journal of Men’s Health, показало, що їзда на велосипеді не становить серйозної загрози ЕД або безпліддя. Вчені проаналізували близько 5 300 заповнених анкет для велосипедистів-чоловіків, в яких запитувалося, скільки годин на тиждень вони їздили, чи відчували протягом останніх п’яти років симптоми ЕД, чи був поставлений діагноз безпліддя. Результати не виявили чіткого зв’язку між довгою їздою на велосипеді та ЕД або безпліддям.

Мінімізувати фактори ризику

Однак, якщо ви все ще стурбовані ризиками їзди на велосипеді та ЕД, дослідження пропонують зосередити увагу на трьох областях: формі сідла, висоті керма та типі велосипеда.

Форма сідла. Дослідження, проведене європейськими урологами, показало, що вузькі сидіння і сидіння з V-подібною формою сідлоподібного носа знижують надходження кисню до статевого члена на 82,4% і 72,4% відповідно.

Сідло має бути широке, з м’якою підкладкою, яка поглинає удар від їзди. Хороший вибір – гелеве сидіння, а також сидіння з довжиною носа не більше 6 см.

Висота керма. Дослідження, опубліковане в The Journal of Urology, показало, що висота керма паралельно або вище сідла збільшує ризик ЕД в порівнянні з висотою керма нижче висоти сідла. Тому варто відвідати місцевий веломагазин, щоб підібрати підходящий варіант. Це забезпечить ідеальну висоту сидіння і керма, при яких на промежину буде надаватися мінімальний тиск.

Тип велосипеда. Інше дослідження показало, що їзда на лежачому велосипеді, яка поміщає велосипедиста в невимушене положення лежачи, не викликає такого ж різкого (хоча і тимчасового) зниження подачі кисню до статевого члена, як при їзді на звичайному велосипеді. Це не означає, що ви повинні відмовитися від їзди на традиційному вертикальному велосипеді. Але це може бути варіантом, якщо ви також боретеся з регулярним болем у спині або шиї або іншими проблемами, які заважають регулярним поїздкам на велосипеді.

Пам’ятайте, якщо ви відчуваєте поколювання або оніміння в статевому члені після їзди, припиніть кататися на тиждень або два. Це попереджувальні ознаки того, що ваша їзда на велосипеді може призвести до проблем з ерекцією. Крім того, завжди робіть перерви під час тривалих поїздок і надягайте велосипедні шорти з м’якою підкладкою для додаткового захисту.

Джерело: Harvard Health