Существует мнение, что детям запрещено пить кофе из-за высокого содержания кофеина, который помогает повысить выработку энергии, но одновременно вызывает зависимость.

Поэтому Факты ICTV узнавали у диетолога-нутрициолога Натальи Власнюк, с какого возраста можно пить кофе и когда специалисты не рекомендуют наслаждаться этим напитком.

Кофе как символ

У каждого из нас отношения с кофе либо складываются, либо нет. Однако для многих людей чашка кофе стала символом пробуждения, вкусного завтрака или минутки отдыха посреди напряженного рабочего графика.

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По одним данным, употребление одной или более чашек кофе действительно положительно влияет на организм, ведь напиток имеет немало полезных свойств. По другим, кофе способен нанести вред здоровью, ведь связан с рядом самых распространенных заболеваний.

Но речь идет об организме взрослого человека. А если он детский? Насколько безопасно потреблять напитки с кофеином детям и когда именно?

С какого возраста детям можно пить кофе

— Мнение всех специалистов единодушно: малышам до пяти лет и подросткам категорически нельзя пить кофе, даже латте, — говорит Наталья Власнюк.

Она отмечает, что развивающийся организм может быть очень чувствительным к воздействию кофеина, поэтому даже минимальное количество кофе может спровоцировать развитие у ребенка вредных привычек в будущем. Родителям нужно осознать, что любые виды кофе для детей должны быть под запретом.

— Я не устану повторять, что все наши пищевые привычки — лишь привычки. Их можно и нужно менять на альтернативные, не менее вкусные, но более полезные, — добавляет диетолог-нутрициолог.

По ее словам, врачи рекомендуют ограничивать не только кофе, но и другие продукты, содержащие кофеин, например шоколад, энергетические напитки и колу. И чем моложе возраст, тем меньше должно быть кофеина.

Заменить кофе можно цикорием, кэробом, макой или какао. Эти полезные аналоги кофе способны зарядить энергией на целый день.