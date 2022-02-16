Новое правительственное исследование американских ученых впервые подтвердило, что вакцинация от Covid-19 во время беременности обеспечивает реальную защиту новорожденных.

— Данные, которые CDC публикует сегодня, предоставляют реальные доводы того, что Covid-вакцинация беременных может помочь защитить младенцев в возрасте до 6 месяцев от госпитализации, — руководитель отдела мониторинга исходов у младенцев CDC Дана Мини-Делман.

По ее словам, 84% детей, рожденных непривитыми во время беременности матерями, были госпитализированы с Covid-19. Один ребенок из этой когорты умер.

В целом исследование показало, что дети в возрасте до 6 месяцев, матери которых были вакцинированы, на 61% реже госпитализируются с Covid-19. То есть как только беременная женщина захочет пройти вакцинацию, мы рекомендуем ей сделать это, отмечают медики.

Это касается женщин на любой стадии беременности или даже до ее наступления, поскольку недавние исследования показали, что заражение Covid-19 во время вынашивания ребенка может привести к разрушительным последствиям.

Исследователи также обнаружили, что вакцинация была на 80% эффективна для защиты новорожденного от тяжелой формы Covid-19, если мать сделала две прививки после 21 недели беременности.

В ходе научной работы исследователи оценили 176 младенцев в возрасте до 6 месяцев, госпитализированных с Covid-19 в 20 детских больницах в 17 штатах в период с июля 2021 года по январь 2022 года. Их случаи сравнивали с 203 младенцами, у которых не было Covid-19, но они были госпитализированы в течение того же периода.

Выяснилось, что около 16% детей, госпитализированных по поводу Covid-19, родились от матерей, получивших две дозы вакцины во время беременности. Для сравнения, 32% младенцев из контрольной группы были вакцинированы матерями во время вынашивания ребенка.

Исследователи пришли к выводу, что полученные данные согласуются с возможностью того, что антитела к Covid-19 могут передаваться через плаценту и обеспечивать защиту младенцев после родов.